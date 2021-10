"A quien no le guste, que se joda": Pitbull a emigrantes que critican a Estados Unidos Pitbull envió un fuerte mensaje a todos aquellos migrantes que critican a Estados Unidos y los convidó a regresar a sus países. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pitbull Pitbull | Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Pitbull envió un fuerte mensaje a todos aquellos emigrantes que critican Estados Unidos y los convidó a regresar a sus países. "A quien no le guste los Estados Unidos de América, que Dios le bendiga, pero que se joda al mismo tiempo", dijo el cantante cubanoamericano en su último concierto en el anfiteatro North Island Credit Union de Chula Vista, CA, parte de su gira I Feel Good Tour 2021. "Si no te gustan los Estados Unidos de América, vuelve a los países de los que venimos y verás cómo aprecias los Estados Unidos de América", sostuvo. El video del momento de las declaraciones de Pitbull se ha compartido mucho en redes sociales. Unos lo han aplaudido y otros consideran su declaración fuera de tono. Pitbull Pitbull | Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic "Si tuviera el dinero para mudarme, lo haría. Aquí los ricos se hacen más ricos y no dejan que los pobres salgan adelante, por mucho que trabajen"; "Tenemos más opciones que amarlo u odiarlo y eso es lo mejor de Estados Unidos: no tenemos que estar callados y aceptar lo que no podemos aceptar"; "Pit Bull solo está tratando de que le paguen; dirá lo que sea por dinero", comentaron algunos usuarios de Twitter. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No es la primera vez que Pitbull se muestra agradecido y hace gala de su patriotismo de manera pública. En 2020, en el Día de la Independencia de Estados Unidos, el cantante de 40 años agradeció a su familia por haber enviado a su madre a ese país desde Cuba a través de la llamada Operación Peter Pan. "Gracias abuela y tía por sacar a mi madre de Cuba a través de Pedro Pan. Me dio la oportunidad de nacer en los Estados Unidos para disfrutar de su libertad y crear mi propio destino", dijo en Instagram.

