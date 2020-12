Close

Sorprendentes declaraciones del Pirru tras escándalo de su hija Paula Pirru Fernández hace sorprendentes declaraciones tras el escándalo de su hija Paula Levy. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días, Paula, hija de la fallecida actriz Mariana Levy y José María Fernández, hizo una transmisión en vivo en la que reveló que no tenía un lugar donde vivir. Incluso, pidió a sus seguidores que la apoyaran para que Ana Bárbara la llevara a vivir a su casa. Tras la polémica ocasionada por la joven, su padre habló al respecto y aseguró que todo se había tratado de una información en tono de mofa. RELACIONADO: Hija menor de Mariana Levy revela difícil situación. Pide vivir con Ana Bárbara “Mi hija [Paula] está muy bien. Contenta, feliz y siempre conmigo”, aclaró Fernández en su cuenta de TikTok. “Claro que tiene casa conmigo y con la gente que la amamos. Fue una broma”. Image zoom Credit: Instagram Posteriormente, el Pirru abrió la puerta a una nueva controversia tras dar a conocer un video en el cual parecía que quería aclarar la situación por la que atraviesa su primogénita. Sin embargo, todo se trató de una burla que le ha ocasionado una serie de críticas por parte de sus seguidores y algunos representantes de los medios de comunicación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “La verdad no suelo hacer esto, pero sí quisiera aclarar un tema que ha estado en boga, ha estado, últimamente, en los medios y en las redes sociales, y que creo que para mí es importante”, expresó en la misma red social. “Quiero confesarles que hoy en la mañana me rasuré mis partes íntimas utilizando mi celular como espejo, como todo el mundo lo hace. Todo iba bien y de repente miles y miles, y miles de likes en Facebook, y dije: ‘Si lo sabe Dios que lo sepa el mundo’ ”. Image zoom Credit: Mezcalent Luego de sus primeras declaraciones, Paula corrigió su versión acerca de que su abuela, Talina Fernández, la había corrido de su casa. La chica aclaró que la decisión de irse a otro lugar fue por decisión mutua.

