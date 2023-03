Una cita con amigos aclara el cuestionado estado de la relación de Piqué y Clara Chía En medio de los rumores de crisis, la pareja fue fotografiada luciendo ropa similar en un lujoso restaurante de Barcelona. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A pesar de los rumores de crisis y el revuelo que ha causado su relación amorosa, Gerard Piqué y Clara Chía siguen disfrutando de su amor y desmintieron las especulaciones al ser fotografiados juntos y amorosos en compañía de amigos cercanos al futbolista. Así lo revelaron las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez en el programa de televisión catalán Planta Baixa, en el que mostraron imágenes del íntimo encuentro que tuvo lugar en un lujoso y "caro" restaurante japonés que ronda los "100 euros ($106) por cabeza como mínimo", dijeron. "Ayer comieron juntos Piqué y Clara Chía con [Marc-André] Ter Stegen [el portero del FC Barcelona]. Quien nos hizo la foto nos dijo que saludaron a Clara de una manera muy familiar", informaron las presentadoras y conductoras del podcast Mamarazzis. Además, destacaron que la pareja se mostró muy sonriente y cercana durante toda la velada, compartiendo risas y gestos de cariño, según muestra las imágenes que compartieron. Gerard Piqué y Clara Chía Credit: Photo By David Oller/Europa Press via Getty Images Otro detalle que no pasó desapercibido fue que ambos se unieron a la tendencia denim y lucieron atuendos cómodos y similares para la ocasión. Piqué, quien admitió que es una marioneta y es su novia la que le compra la ropa, llevó una chaqueta y unos vaqueros oversize. Ella llevaba el mismo estilo, pero un tono un poco más oscuro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No es la primera vez que ambos coinciden con el look, para San Valentín llevaron un similar estilo deportivo cuando acudieron a un evento. Ella optó por una cazadora de piel al más puro estilo roquero y por su parte, Piqué se dejó ver con un sweater ancho y oscuro y un pantalón que, al igual que el de Clara, les daba el toque de elegancia. Clara y Gerard Clara y Gerard pasean su amor | Credit: TikTok/Óscar Cáceres

