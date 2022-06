Piqué se deja ver con la joven presuntamente vinculada a su ruptura con Shakira Sin que el alboroto por su separación de Shakira se haya apaciguado, Gerard Piqué ha sido visto con la joven de 22 años con la que se le relacionó cuando se dio a conocer su ruptura con la colombiana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gerard Piqué Gerard Piqué | Credit: Pablo Cuadra/WireImage Desde que Gerard Piqué y Shakira anunciaron su separación, han sido muchas las preguntas sobre el motivo de la ruptura y el futuro sentimental de las dos estrellas. Ahora, un programa español ha revelado que la chica es más especial para Piqué de lo que en realidad se creía. El videopodcast Mamarazzis de El Periódico de Catalunya contó que el defensa del FC Barcelona se dejó ver con su "amiga especial", una rubia de 22 años identificada con la inicial C. "Es más especial de lo que nosotros imaginábamos", dijeron las periodistas del espacio. Gerard Piqué Credit: Instagram/Gerard Piqué Aseguraron que Piqué y su amiga especial fueron vistos "en actitud cómplice y cariñosa" la madrugada del jueves en una localidad de la costa catalana. Según explicaron, fueron vistos de madrugada dentro del coche del jugador de fútbol de 35 años. También revelaron que la joven trabajaba en el exclusivo bar de copas La Traviesa de Barcelona. No obstante, trascendió que luego de que saliera a la luz su identidad, dejó de asistir al trabajo. "Su entorno quiere protegerla. Piqué, también", dijeron en el programa. "Desconocemos la naturaleza de esta relación, pero sí sabemos que es lo suficientemente importante para el jugador como para no ser vistos juntos. Esto nos hace pensar que esta relación seguiría adelante. Además, sería más especial de lo que en un principio suponíamos". Shak y Pique SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recientemente una joven que había sido con las mismas características salió a desmentir que ella haya sido la responsable de la ruptura entre la colombiana y el español. "Me gustaría aclarar que yo no conozco a Gerard Piqué de absolutamente nada", dijo al programa español Socialité. "No soy yo y no lo conozco, así que pido que por favor me dejen en paz", insistió.

