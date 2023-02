Piqué no se olvida de Shakira y la menciona en una entrevista Después de reconocer que es la “marioneta” de su novia Clara Chía, el exfutbolista se sinceró y confesó que los últimos meses tras la ruptura con Shakira han sido “muy complicados”. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira y Piqué Credit: BRYAN R. SMITH/AFP via Getty Images Ya han pasado más de 7 de meses desde que Gerard Piqué y Shakira anunciaron al mundo su separación y más allá de las canciones virales de la colombiana, son contadas las ocasiones en las que ambos hablan del uno al otro en los medios. Sin embargo, el exfutbolista mencionó a su ex frente a las cámaras. Fue durante una entrevista en el programa Kings League InfoJobs en la que admitió que es como una "marioneta" para su novia Clara Chía a la hora de vestir. Cuando los influencers le preguntaron cuál era la persona más famosa que tenía en la agenda de contactos en su móvil, el también empresario mencionó a la madre de sus hijos de forma casual. "Quizás... diría... Shakira. Fue mi pareja, podría ser ella. Estoy pensando en seguidores, Instagram... Si es alguien que no esté relacionado con el fútbol. Si es sobre fútbol, Cristiano, es el más seguido en el mundo", dijo. Mientras la barranquillera sigue facturando y se está preparando para su nueva colaboración con Manuel Turizo con la canción "Copa vacía", Piqué adoptó un tono más serio que en ocasiones anteriores al reconocer que recientemente ha sifrido mucho estrés. "Los últimos meses para mí han sido complicados, necesitaba desconectar y marcharme unos días de vacaciones", comentó, Al estar tan estresado que ni siquiera pudo disfrutar de los partidos en el Mundial de Qatar, le dijo al tiktoker británico John Nellis: "No he visto ningún partido, solo la final, y no todo el partido entero. Todavía no he charlado con Messi después de haber ganado la Copa del Mundo".

No es la primera vez que el deportista se vuelve tendencia por sus declaraciones en el show, en el pasado reciente protagonizó una acalorada discusión con Adri Contreras quien daba su opinión sobre ciertas formas de proceder en la competición, los penaltis y las tarjetas amarillas.

