Aseguran que Piqué le fue infiel a Shakira "más de 50" veces El paparazzi Jordi Martin develó que ha sido testigo en más de una ocasión de las infidelidades de Piqué a Shakira. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ahora que Shakira y Gerard Piqué han puesto fin a su relación amorosa para siempre, muchas cosas de estos diez años juntos han salido a la luz. Si mucho se comentó en el pasado sobre las presuntas infidelidades del exjugador del FC Barcelona, ahora el paparazzi Jordi Martin, quien sigue de cerca la vida de la pareja, develó que ha sido testigo en más de una ocasión de las infidelidades del catalán durante su relación con la colombiana. "Yo te puedo decir que puede haber más de 50", dijo Martin en una entrevista en el programa colombani Lo sé todo, del Canal Uno. "Le ha fallado no solamente con Clara Chía, sino en infinidad de veces", sostuvo. Shakira y Gerard Piqué Shakira y Gerard Piqué | Credit: Guetty Images "Shakira se está enterando ahora de todo, desde que ha roto con Gerard, se está enterando de numerosas infidelidades. Una Bar Refaeli, año 2012; año 2016, su expareja Nuria Tomás; hace dos años con una chica en una discoteca de Barcelona", contó. La cantante y el futbolista anunciaron el pasado junio que ponían fin a su relación. Recientemente llegaron a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos, Sasha y Milan, quienes a partir del año que viene vivirán en Miami con su madre. En medio de todo lo que ha salido a la luz tras esta ruptura, de la cual aun se desconoce el motivo concreto, Piqué habló de algunos temas por los cuales también ha sido señalado, como irse de fiestas o sus excesos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Soy así, pero lo he reconocido… Hay gente a la que le gusta hacerlo todo a la perfección y hay gente que es distinta. A mí me gusta jugar al límite, las normas son así, pues intentemos que sean así", aseguró en entrevista con Ibai Llanos en su canal de Twitch. "Tengo la oportunidad de vivir una vida que merece mucho la pena", dijo. "Cada día me despierto por la mañana y la primera frase que digo es: 'Soy un privilegiado'".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Aseguran que Piqué le fue infiel a Shakira "más de 50" veces

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.