Piqué confiesa cuál es su sesión favorita de Bizarrap, ¡y no lo vas a creer! Gerard Piqué no solo le siguió el juego a Shakira cuando apareció manejando un Twingo, sino que también respondió cuál era su sesión favorita de Bizarrap. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si alguien ha estado al tanto de todo lo que ha sucedido alrededor de la última canción de Shakira, ese es Gerard Piqué. No solo le siguió el juego cuando apareció manejando un Twingo, sino que también respondió cuál era su sesión favorita de todas las de Bizarrap. Fue durante un encuentro con el streamer DJ Mario durante el After Kings de la jornada 3 de la Kings League, que al exfutbolista le preguntaron: "¿Cuál es tu sesión favorita de Bizarrap?" Piqué, entre sonrisas, le dijo: "Te lo diría, pero es que no sé los números". @@twitchclips_99 No obstante, enseguida se adelantó a decir que "la más reciente", refiriéndose a la "sesión #53" de Bizarrap con Shakira. Los otros participantes dijeron a modo de broma: "¿La más reciente que es, la de Quevedo, no?" Por su parte, Piqué respondió: "¿Esa de "Quédate", no? Esa". Gerard Piqué Gerard Piqué | Credit: Silvestre Szpylma/Quality Sport Images/Getty Images Sin dudas, la última canción de Shakira es una lanza directa al corazón de Piqué, el más mencionado en la letra que se ha convertido en una especie de himno para muchas mujeres. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tanto que te las das de campeón, y cuando te necesitaba, fuiste tu peor versión" o "Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-pique" son algunas de las referencias que la colombiana hace sobre el padre de sus hijos. En medio de la polémica que ha causado la letra, el catalán apareció montado en un Renault Twingo, el modesto auto con el que Shakira comparó a su novia Clara Chía en la canción.

