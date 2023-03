Piqué y Clara Chía dan un paso más en su relación, "El Presi y la Primera Dama" La rubia de 23 años y el ex de Shakira, de 36, pasan de la intimidad a la esfera pública. Los captan trabajando juntos públicamente y conviviendo con colegas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La relación de Gerard Piqué con la joven catalana Clara Chía es un tema altamente controversial que no deja de ser noticia. Todo lo que diga o haga el ex de Shakira, de 36 años, es analizado con lupa. Y cada movimiento y acción de la nacida en Barcelona, de 23, es sometida al escrutinio más absoluto, a pesar de que ella mantiene sus redes bajo candado. Bajo dichas circunstancias y los continuos dardos envenenados que se lanzan Shakira y Piqué, es poco probable que la relación del futbolista con su nuevo amor se realice con normalidad, al menos por un tiempo. Pero ahora está circulando un video en redes que indicaría cómo la pareja está resolviendo el tema de normalizar su relación ante los ojos el público al ser pillados juntos en público y conviviendo con colegas de su empresa. El clip habría sido captado durante un evento de la Kings League, un campeonato de fútbol amateur creado en el 2022 en asociación con otros futbolistas de renombre y famosos rostros en las redes que forma parte de las múltiples empresas que Piqué ha emprendido tras su retiro. Ahí se observa al exjugador junto a su novia hablando con un hombre al que el diario local La Vanguardia ha identificado como Adri Contreras, uno de los creadores de contenido de liga. "El Presi y la Primera Dama", exclamó el exclamó el responsable de una cuenta de fans de la pareja que compartió el video en Twitter. "Es tan lindo y se siente tan bonito verla a ella tan integrada al entorno de él. Se nota que se lleva espectacular con todos". El video original aparece en la plataforma de TikTok: @@elbarrioklk Gerard Pique, Clara Chia Credit: G3/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La joven catalana y Piqué trabajan juntos en la empresa Kosmos, una de varios proyectos que maneja Piqué con sus socios y que forman parte de los multimillonarios negocios con los que el exjugador del equipo Barça ha ido formando su pequeño y multimillonario imperio. Dichos negocios incluyen a la mencionada Kings League y un hotel en Málaga que según la prensa española está por colocar su piedra angular.

