Piqué y Clara Chía habrían celebrado su primer aniversario: "Se lo pasaron muy bien" El paparazzi Jordi Martin dijo que Piqué y Clara Chía tuvieron ayer una doble celebración en un restaurante en el centro de Barcelona. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien parece increíble, han pasado ya varios meses desde que Gerard Piqué y Shakira pusieran fin a su relación y al futbolista se le viera recomenzar una nueva vida al lado de su novia Clara Chía. Ahora se supo que la pareja estaría celebrando su primer aniversario como novios, y que se lo pasaron a lo grande. Fue el paparazzi Jordi Martín quien reportó para el programa El gordo y la flaca (Univision) que Piqué y Clara Chía tuvieron este miércoles una doble celebración en un restaurante en el centro de Barcelona. "Por un lado, Gerard estaba celebrando la cena de Navidad junto a todos sus trabajadores de Kosmos", dijo Martin. Gerard Piqué y Clara Chía Gerard Piqué y Clara Chía | Credit: Grosby Group Además, afirmó que ambos también "estaban celebrando el año de noviazgo que se cumplió ayer", por lo que podrían ser ciertos los rumores difundidos en los últimos días, que aseguran que la pareja estaba junta mientras el catalán aun estaba con Shakira. "Se lo pasaron muy muy bien", dijo Martin sobre la celebración de este miércoles, que duró unas seis horas. Según dijo, sobre las 3:00 a.m. los novios y sus amigos salieron del lugar "muy eufóricos, cantando, brincando y gritando". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El paparazzi mostró imágenes de Clara Chía subida en la puerta del auto que manejaba Piqué, mientras se divertía con sus amigos que, según Martin, todos tienen edades de entre 22 y 23 años. Piqué, por su parte, "estaba sonriente, feliz y muy a gusto" con el ambiente, y luego ambos se fueron juntos en su auto.

