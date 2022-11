El tremendo beso de Piqué a su novia Clara Chía el día en que se despidió del FC Barcelona Clara Chía ha sido un tremendo apoyo para un momento tan delicado como el que atraviesa el jugador de fútbol. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La relación de Gerard Piqué y Clara Chía parece ir viento en popa, tanto así que el pasado sábado cuando el futbolista se despidió del FC Barcelona, además de sus hijos, quien lo acompañó fue su nueva novia. Todo parece indicar que Clara Chía ha sido un tremendo apoyo en un momento tan delicado como el que atraviesa el defensor. Así además pudo verse en un video donde la pareja aparece dándose muestras de cariño en las gradas del Camp Nou, con lo cual dan a entender que ya no se esconden de las cámaras ni de nadie. En las imágenes, ambos se dan un apasionado beso, y el futbolista agarra a su nueva chica por la cintura. Gerard Piqué y Clara Chía Gerard Piqué y Clara Chía | Credit: Grosby Group En la emotiva despedida de su equipo, Piqué también estuco acompañado de sus hijos, Milan y Sasha, quienes entraron al terreno de juego vestidos con el uniforme del equipo de su papá, un gesto muy tierno de parte de los pequeños. A pesar de que los últimos meses no han sido nada fáciles, ya que además de su salida del Barcelona anunció su separación de Shakira, lo cierto es que Piqué ha estado muy bien acompañado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Incluso su madre, Montserrat Bernabéu, aseguró que la joven es "educada" y "cariñosa" en la cara de la propia Shakira. "La madre de Piqué defendió a la novia del hijo, dijo que era una chica educada y cariñosa, y la cosa se puso tensa", dijo el paparazzi Jordi Martin

