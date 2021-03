Close

Pippa Middleton dio a luz a una bebé y su nombre tiene una conexión especial con su tía Kate ¿Cómo se llama? Pippa Middleton, hermana de Kate Middleton, dio a luz a una niña y el nombre de la bebé dice mucho sobre la cercana relación entre las hermanas. Los detalles aquí. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Pippa Middleton, la hermana menor de Kate Middleton, dio a luz a una niña. Este es el segundo hijo de Pippa y su esposo James Matthews, quienes ya son padres de Arthur, de 2 años. PEOPLE reporta que la sobrina de Kate Middleton tiene un nombre muy especial, que honra a su famosa tía. La niña se llama Grace Elizabeth Jane y comparte el mismo segundo nombre que Kate, cuyo nombre completo es Catherine Elizabeth Middleton. La pequeña nació sobre las 4.22 a.m. hoy lunes, pensado 6 libras y 7 onzas. Tanto Pippa como la bebé se encuentran en excelente estado de salud. "Ella es perfecta, todos están muy alegres con su feliz llegada", dijo una fuente a PEOPLE. Pippa, de 37 años, y James, de 45, tuvieron su primer hijo en el 2018. Pippa dio a luz en el hospital St. Mary, donde Kate ha dado a luz a sus tres hijos con el Príncipe William. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: (Max Mumby/Indigo/Getty Images) La nueva bebé es la quinta nieta de Carole y Michael Middleton, y la sobrina más pequeña de los principitos George, Charlotte y Louis. Image zoom Credit: (Karwai Tang/Getty Images) Pippa y James se casaron en el 2017 en la iglesia St. Mark y tanto Kate como sus hijos fueron parte de la ceremonia. Las hermanas siempre han sido muy cercanas y este hermoso gesto de Pippa de ponerle el segundo nombre de Kate a su hija demuestra su gran conexión. Las hermanas también están celebrando que pronto habrá otra boda en la familia. Su hermano James Middleton se comprometió con Alizee Thevenet el año pasado. Si bien tuvieron que poner en pausa la boda por la pandemia, la celebración tiene ilusionados a todos en la familia Middleton.

