Pimpinela revela si arreglaron los conflictos con Diego Verdaguer antes de su muerte Un fuerte pleito se ocasionó entre Lucía y Joaquín Galán con el matrimonio conformado por Amanda Miguel y Diego Verdaguer. El dueto Pimpinela revela si lograron reconciliarse con el cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En marzo de 2012, Pimpinela, Diego Verdaguer y Amanda Miguel darían una presentación conjunta en New Jersey, Estados Unidos. Sin embargo, el evento no pudo realizarse porque ninguno de los asistentes logró acuerdos sobre su turno para estar en el escenario. Ese conflicto alejo a los colegas, todos de origen argentino, durante muchos años. Ahora, el dueto conformado por los hermanos Lucía y Joaquín Galán revela si pudieron reconciliarse con el cantante antes de su muerte. "En ese último concierto que hicimos en Los Ángeles, en octubre, bajamos del camerino al escenario y tuvimos la sorpresa de verlos a los dos, a Diego y Amanda que habían presenciado el concierto", reveló Lucía Galán a los medios de comunicación. "Nosotros no sabíamos nada. Nos dio mucha alegría, la verdad, porque hay situaciones que a veces uno no quiere atravesar y váyase a saber porqué se atraviesan, pero nos quedamos charlando un rato muy largo". Tras una amena conversación dejaron las rencillas atrás y aquella situación quedó en el pasado sin palabras. Así, los hermanos pudieron acercarse a sus colegas y amigos, y brindar apoyo a Amanda Miguel y Ana Victoria, esposa e hija del cantante, respectivamente, cuando ocurrió el fallecimiento del intérprete de "La ladrona". Pimpinela y Diego Verdaguer Pimpinela y Diego Verdaguer | Credit: Victor Chavez/Getty Images; Eyepix/NurPhoto via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No se tocó el tema en ese momento. Tuvimos el honor de que estuvieran entre el público", mencionó. "Por supuesto, cuando ocurrió lo que lamentablemente ocurrió [la muerte de Diego Verdaguer]. Nos comunicamos con Amanda y con su hija para darles el pésame. Amanda muy afectuosamente nos contestó y siempre estuvimos por si necesitaban algo". Ahora, Lucía y Joaquín Galán continúan con la amistad y también con sus compromisos profesionales ofreciendo una serie de conciertos tras cumplir más de 40 años de carrera.

