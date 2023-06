Pilar Montenegro estalla contra hater que la criticó "por vivir de las glorias del pasado" Tras mantenerse alejada de los medios por unos diez años, la cantante reapareció en las redes sociales para celebrar su cumpleaños y respondió sin pelos en la lengua a sus detractores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pilar Montenegro Credit: Photo by Edgar Negrete/Clasos.com/LatinContent via Getty Images Pilar Montenegro sorprendió a sus seguidores en las redes sociales tras aparecer en un video en el que se le ve celebrando en una fiesta íntima sus 51 primaveras. La cantante mexicana, quien desmintió el año pasado a los rumores de que estaba en silla de ruedas debido a una enfermedad, agradeció a sus fans por las muestras de cariño y al mismo tiempo no se quedó callada cuando fue blanco de críticas "por vivir de las glorias del pasado". "No mi vida. Con mis seguidores no te metes, puedes opinar lo que tú quieras, pero no ofender. Bloqueado", escribió la ex Garibaldi en la sección de comentarios de su perfil de Instagram. En el clip de unos pocos segundos, Montenegro se ve contenta e incluso deleitó a sus invitados cantando en karaoke su exitosa canción "Quítame ese hombre". Ante la avalancha de opiniones sobre su regreso a las plataformas sociales, la artista expresó su gratitud a los que han apoyado su carrera. Comentario a Pilar Montenegro IG Credit: Instagram / Pilar Montenegro "Qué bellos mensajes. Gracias por hacerme recordar que existe tanto amor, aún con el tiempo. Los amo y los tengo siempre en mi corazón", sostuvo en otro mensaje. Si bien la también actriz se ha mantenido alejada de los escenarios y la televisión por aproximadamente una década, ha mantenido una tímida presencia en su Instagram, donde ha compartido fotografías antiguas de su vida artística y momentos especiales con sus familiares y amigos cercanos. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN La última aparición en la pantalla chica de la estrella de telenovelas como Quiero volver empezar y Marisol fue en la producción Qué bonito amor en 2012 y su última presentación pública fue en la obra El comitenorio un año después, según reportes del diario Milenio. "La carrera artística ya no es mi prioridad, lo que ahora me importa más es mi vida personal, sí me gusta mucho cantar, si me cae chamba padrísimo, la hago. Pero buscarlo yo, no, ya no estoy aferrada a ser artista o famosa, ya pasó eso", dijo en ese entonces a la agencia de noticias Notimex.

