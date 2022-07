Pilar Montenegro reaparece y aclara su estado de salud tras ser diagnosticada con una extraña enfermedad Llevaba tiempo sin dejarse ver, ni públicamente ni en las redes. Pero con motivo de su 50 cumpleaños, la cantante compartió un video donde deja ver cómo está. También rompió el silencio sobre su actual situación y contó si anda en silla de ruedas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hacía mucho tiempo que Pilar Montenegro no se dejaba ver de esta manera en sus redes sociales, ni mucho menos hablar de su estado de salud tan comentado en los últimos años. Su retirada del medio hace tiempo y los comentarios que surgieron sobre su padecimiento, una enfermedad extraña llamada ataxia que provoca la descoordinación de los movimientos del cuerpo, crearon todo tipo de historias y rumores sobre ella. Pero por fin ha sido la artista mexicana quien ha aclarado su estado de salud. Ha sido a través de esa ventana que son las redes sociales donde tampoco se ha dejado ver demasiado. Tan solo en contadas ocasiones y en momentos especiales como la celebración de su 50 cumpleaños. Pilar Montenegro Pilar Montenegro | Credit: Mezcalent De la exGaribaldi se ha dicho de todo, entre otras cosas, que no se puede mover y que está postrada en una silla de ruedas. Una teoría que nada tiene que ver con su sexy posado en la playa que compartió en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero ates de llegar a ese destino paradisíaco, desde el avión, dejó claro a sus seguidores la situación real de su cuerpo y de su salud. "Vámonos... Hoy me siento mejor que nunca, gracias a todos por su preocupación, sus mensajes, etc, pero no estoy en silla de ruedas, y gracias a Dios aún tengo la edad para correr ¿o trotar? 🤔Jajajajaja. A pasarla rico, en unas ricas vacaciones", escribió con mucho sentido del humor. Unas declaraciones que denotan que se encuentra bien y que todas las leyendas urbanas sobre ella no son reales. El hecho de que se haya retirado del ojo público, no significa que esté grave ni que su salud corra peligro. Al contrario, la cantante mostró lo bien rodeada que está de su gente y cómo fue su fiesta de 50 cumpleaños. "¡No les había compartido este videíto de mi cumpleaños!!! Estoy muy agradecida y bendecida con todas las personas que me rodean, amigos que son mi familia. Los amo, mi Gaby, Roy, Enrique, Héctor, Glorimar, etc", escribió feliz y dejando claro que no está sola. Si bien no dio más detalles de su salud, Pilar confirmó con estas fotos que todo está ya bajo control. Su paso de alejarse del medio y, sobre todo, la prensa, fue una decisión muy personal, más allá de otro motivo. Aún así, sus fans no la olvidan y están felices de verla activa en las redes.

