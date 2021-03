Close

¡A la calle! Piers Morgan deja su show por culpa de un comentario de Meghan Markle Otra de las consecuencias que la polémica entrevista de Oprah Winfrey está provocando alrededor del mundo. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Piers Morgan ha dejado su show, una repercusión más de todo lo que está sucediendo a raíz de la polémica entrevista de Meghan Markle y el príncipe Harry con su vecina de Montecito, Oprah Winfrey. Las reacciones a la charla entre la famosa presentadora y los protagonistas del Megxit van cayendo una tras otra como piezas de dominó, y una de ellas ha terminado poniendo a Morgan de patitas en la calle. A sus 55 años y después de una conversación con ITV, ésta declaró: "Piers Morgan ha decidido que es un buen momento para dejar Good Morning Britain. ITv acepta su decisión y no hay nada más que añadir", finalizó el breve comunicado. Image zoom Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Todo a raíz de un comentario en el que Morgan criticó los comentarios de la esposa del príncipe Harry en la ya archifamosa entrevista que ha dado la vuelta al mundo, donde se cuestionaba la veracidad de las declaraciones de Meghan Markle al discutir sus problemas de salud mental: "No le creo ni una palabra" afirmó durante su show ayer lunes. También dijo que "el hecho de que haya emprendido este fiero ataque destructivo contra la realeza, es deleznable", sentenció. Image zoom Credit: Getty Images Después de que más de 41.000 personas escribieron a la cadena para protestar, según apunta Variety, y él intentara aclarar su opinión en el contexto de la salud mental y el suicidio, el martes salió enfurecido de su propio plató de televisión cuando su compañero condenó sus comentarios: "A mi entender, tú tenías una relación cercana con Meghan Markle, hasta que ella te dio la espalda", dijo Beresford. "Si ella no quiere hablar más contigo, está en su derecho. ¿Habló ella de ti desde entonces? No lo creo, pero tú continúas hablando mal de ella". "Ok", respondió Morgan. "Se acabó. No puedo seguir con esto, lo siento". ¡Y se fue! Una consecuencia más de la revolución causada por Meghan y Harry al ventilar los problemas íntimos de la familia real británica en prime time.

