Exigen examen psiquiátrico a Vanessa Bryant en su pleito con el Condado de Los Ángeles El Condado de Los Ángeles ha solicitado que Vanessa Bryant se someta a un examen psiquiátrico para evaluar si la filtración de fotos del accidente de Kobe Bryant y su hija le causaron daño emocional. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vanessa Bryant Vanessa Bryant | Credit: Rich Fury/WireImage A un año y medio de la muerte de Kobe Bryant en un accidente de helicóptero junto a su hija Gianna María, los abogados del Condado de Los Ángeles han solicitado que Vanessa Bryant se someta a un examen psiquiátrico para evaluar si la filtración de las fotos del siniestro le causaron daño emocional. La viuda de la estrella de la NBA demandó al Condado por negligencia e invasión de privacidad luego de que presuntamente agentes tomaran imágenes del lugar del accidente ocurrido el 16 de enero de 20202 y las difundieran. vanessa and kobe bryant Kobe and Vanessa Bryant | Credit: Vanessa Bryant/instagram Vanessa Bryant también alega en su demanda que las fotos le causaron angustia y depresión. En su defensa, el Condado insiste en que se prueben estos daños antes de aceptar la reparación millonaria que solicita la demandante. "Los demandantes se niegan a someterse a exámenes médicos independientes. El Condado presenta esta moción para obligar a los demandantes a hacer estas pruebas, que son necesarias para evaluar la existencia, el alcance y la naturaleza de las presuntas lesiones emocionales. Los demandantes no pueden alegar que están sufriendo depresión, ansiedad y angustia emocional severa y luego negarse a respaldar esas afirmaciones", aseguró la defensa del Condado a través de un comunicado, según reportaron USA Today y TMZ. "No pueden estar sufriendo angustia por las fotos del lugar del accidente que nunca han visto y que nunca se difundieron públicamente. Los demandantes buscan decenas de millones de dólares para compensarlos por sus supuestas lesiones mentales y emocionales. Los exámenes médicos ayudarían a evaluar la existencia, extensión y causa de su presunto daño", insistieron. Kobe Bryant Vanessa Bryant Natalia Credit: IG Vanessa Bryant Por su parte, los abogados de la viuda de Bryant dijeron que no se necesita un examen psiquiátrico para evaluar la angustia emocional causada por dichas imágenes. "La queja que simplemente reclama daños por angustia emocional, no coloca la condición mental de una de las partes 'en controversia'. No se necesita un experto, y ciertamente no se necesita un examen psiquiátrico involuntario de ocho horas, para que un jurado evalúe la naturaleza y el alcance de la angustia emocional causada por la mala conducta de los acusados", alegan. Vanessa and Kobe Bryant Credit: IG Vanessa Bryant SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pasado año Vanessa presentó la demanda contra el alguacil del Condado de Los Ángeles, por fotos en las que aparecían los cuerpos de su hija de 13 años y su esposo. En ese entonces su abogado dijo que "esta demanda tiene que ver con la rendición de cuentas y prevención de que este comportamiento vergonzoso no les suceda a otras familias en el futuro que sufrieron una pérdida". Según USA Today, se prevé que un juez se pronuncie en las próximas semanas sobre el caso.

