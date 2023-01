Orden de arresto para el actor de la telenovela Mi gorda bella Jerónimo Gil protagonizó un fuerte escándalo en una discoteca de Caracas, con arma de fuego incluida, y el gobierno extendió una orden judicial para detenerle. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A comienzos del milenio, Mi gorda bella se convirtió en una de las telenovelas estrella, no solo en su país de origen, Venezuela, sino en el resto del mundo. Protagonizada por Natalia Streignard y Juan Pablo Raba, contó con un elenco de actores que hicieron las delicias de los espectadores con los giros de esta apasionante historia. Uno de ellos, Jerónimo Gil, quien, en estos días, ha sido protagonista no de un rol televisivo, sino de un gran escándalo en su país. Las autoridades lanzaron esta semana una orden de arresto contra el intérprete por lo sucedido en la discoteca Eco Caracas de la capital. Mi gorda bella Solicitan arresto para Gerónimo Gil, actor de Mi gorda bella | Credit: RCTV Quien interpretara a Franklin Carreño en la recordada novela, fue acusado de faltarle el respeto a una mujer en el interior del local y, posteriormente, usar el arma de fuego que llevaba encima para defenderse de la seguridad del lugar. El club acaba de lanzar un comunicado explicando lo que pasó en el interior tras darse a conocer las escalofriantes imágenes del suceso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Después de una falta de respeto a una mujer y a un integrante de nuestro equipo, nos vimos en la obligación de pedirle al individuo involucrado retirarse del establecimiento, respetando siempre los protocolos de seguridad", expresaron. "Ratificamos nuestros valores de respeto y tolerancia." Por su parte, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que se solicitó esta medida contra Gil por los delitos de "descarga de arma de fuego en lugares públicos y porte ilícito de arma de fuego", como se puede observar en las imágenes que se han publicado por los curiosos en las redes sociales. No es la primera vez que Gil protagoniza un escándalo mediático. El actor fue denunciado en 2012 por violencia doméstica por su entonces pareja, Flavia Gleske, a quien destrozó su coche y apartamento. En el 2016 fue arrestado por causar daños y quedar demostrado que manejaba bajo los efectos del alcohol. Hasta el momento de esta nota, sigue la búsqueda del actor. "No hay manera que no vaya detenido Jerónimo. Debe entregarse con el fiscal 38 y sus abogados. Le toca cumplir condena y buscar atenuantes sus abogados, aunque está bastante difícil", expresó en sus redes el comunicador venezolano, Irrael Gómez.

