Piden matrimonio a Francisco Gattorno durante programa en vivo El actor Francisco Gattorno fue sorprendido por su novia, con quien tiene varios años de romance, quien le dio un anillo de compromiso mientras participaba en una emisión mexicana de televisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace dos años, Francisco Gattorno mantiene una relación sentimental con Adamarys Espinosa. La pareja se encontraba en la emisión mexicana de televisión Hoy para participar en un segmento que lleva por nombre "El manotazo"; en este, los enamorados dieron a conocer algunos detalles de su romance y revelaron que se conocieron por un amigo en común, cuando se dieron el primer beso, entre otras cosas. Aprovechando, que el actor cumplió 57 años, su novia le tenía preparado un regalito. Así, una de las conductoras de este programa de Televisa le entregó una bolsa azul. "No hay guión preparado. Esto es difícil", advirtió Espinosa al recibir dicho empaque y comenzó a llorar. Así, saco un anillo y se lo entregó a su novio. Francisco Gattorno dijo "yo lo sabía"; se puso el anillo y, acto seguido, se lanzó a besar a su pareja sentimental en la boca. "Muy contento, es algo que ya esperaba. No me sorprende", mencionó Gattorno. "Estoy muy feliz y digo 'sí'". Por su parte, la futura esposa hizo una impactante revelación. "Desde que tenía 12 años estoy soñando con casarme con este hombre", confesó. Francisco Gattorno Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El intérprete de Antonio Estudillo en la telenovela La desalmada no pudo negar su emoción. "Muchas gracias al programa de Hoy por darme la oportunidad de que me hayan entregado este anillo. Soy un hombre comprometido otra vez", comentó. Francisco Gattorno reveló que tras conocer a Adamarys Espinosa la dejó de ver un tiempo, pero luego se reencontraron y ahora están muy felices juntos. "En la pandemia nos volvimos a unir y desde ahí hasta el día de hoy no nos ha separado nada", concluyó.

