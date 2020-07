¡Piden la mano de famosa conductora de Univisión en vivo y en directo! La reportera de El Gordo y La Flaca fue sorprendida en pleno show por su novio, quien le dio el anillo frente a las cámaras. ¿Sabes de quién se trata? Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hoy 16 de julio uno de los rostros favoritos de la audiencia de El Gordo y La Flaca fue sorprendida en plena programación del show con la entrega del anillo por parte de su prometido, justo el día que la pareja hacía un año, el día de su primer aniversario. Orquestado por Lili Estefan y Sebastián Jiménez, la dominicana Tanya Charry se quedó sin palabras cuando durante la emisión del programa, su novio se plantó frente a ella de rodillas y le entregó el anillo de compromiso. Raúl de Molina, desde el estudio, se hizo el sorprendido también (aunque no terminamos de creerle) y le echó porras a su colega para que la conductora se animara a darle el sí a su pareja. Después del momentazo vivido en pantalla, la conductora compartió la entrega del anillo en sus redes: “Hace un año la vida me sorprendió con el hombre más maravilloso del mundo. Dios lo trajo a mi vida para amarnos y ser felices y hoy nuevamente me sorprende pidiéndome que me case con él en vivo y mientras presentaba mi segmento en El Gordo y La Flaca. Yo me quedé sin palabras y en shock... ¡Hasta me tardé en darle el SI! ¡Te amo Sebastián y amo a Zoe –dijo incluyendo a la hijita de nueve años de su prometido- y amo amarte! ¡Y SI QUIERO CASARME CONTIGO..!”, exclamó añadiendo muchos corazones al final del mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones de sus amigos y colegas no se hicieron esperar. Maity Interiano y Paola Gutiérrez fueron las primeras en reaccionar, mientras que en el feed de El Gordo y La Flaca le felicitaron celebridades como Karina Banda, Gelena Solano, Evelyn Sicarios y Maria Antonieta Collins. ¡Muchas felicidades!

