Piden donaciones para ayudar a pagar gastos legales de Pablo Lyle Con el fin de pagar el litigio de Pablo Lyle, se está solicitando apoyo público. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que el altercado en el que Pablo Lyle estuvo involucrado en 2019 y tras el cual falleció Juan Ricardo Hernández, tuvo como consecuencia un largo proceso legal para el actor. Luego de tres años, el protagonista de la película Mirreyes contra Godínez fue declarado culpable de homicidio imprudencial y está en espera de la sentencia correspondiente. Sin embargo, como los hechos ocurrieron en Miami, Florida, el litigio se está realizando en Estados Unidos; por ello, los gastos generados han sido importantes, sobretodo, considerando que desde el arresto domiciliario del famoso, este no ha podido trabajar y, por lo tanto, generar ingresos. La defensa de Lyle pretende utilizar otros recursos jurídicos con el fin de que reciba una pena lo más favorable posible; así, continúan trabajando en el caso y generando gastos. Ante ello, los familiares y amigos del estelar en el melodrama Mi adorable maldición han decidido solicitar donaciones públicas para poder solventar los gastos legales. Así, se abrió una página virtual que lleva por nombre donacionespablolyle.com, donde se recaudan los fondos correspondientes y que está abierta al público. Pablo Lyle Pablo Lyle | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Petición de ayuda pata Pablo Lyle. Es para acompañar a Pablo Lyle a transitar esta etapa incierta de su vida. La meta son 100 mil dólares", se lee en el mencionado portal. "Como madres y padres, como hijos e hijas, como amigos y familiares que somos, queremos apoyar a esta familia mientras navega por un futuro incierto. A través de este esfuerzo, queremos ayudar a Pablo con los gastos legales de su proceso". Pablo Lyle Credit: donacionespablolyle.com Hasta el momento, han logrado recaudar poco más de 42 mil dólares y se menciona que cada mañana se lleva a cabo una actualización. Mientras tanto, el próximo 14 de noviembre de 2022 se llevará a cabo una nueva audiencia donde podría determinarse la sentencia definitiva de cuántos años deberá pasar el prisión Pablo Lyle, aunque eso dependerá del trabajo de sus abogados.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Piden donaciones para ayudar a pagar gastos legales de Pablo Lyle

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.