Miles piden que despidan a Molusco por comentario sobre exceso de peso de un ex Menudo

Vaya revuelo que se ha armado en Puerto Rico por un comentario que hizo el popular locutor Jorge Pabón, mejor conocido como Molusco, en su show Los de la punta (Mega)- sobre la papada de el ex Menudo Ray Reyes y que ha caído como bomba.

El drama comenzó en el sow del 4 de septiembre cuando al parecer el mencionado locutor y su colega Alí Warrington hicieron un comentarios burlones respecto al exceso de peso del ex Menudo quien visitaba el show para promover la gira que el grupo realizará por América Latina.

Los comentarios no sentaron nada bien al cantante quien al día siguiente se apoderó de sus redes para decir que a Molusco y compañía se les fue la mano con sus chistes. “Llega un momento en que cuando te pasas de la raya duele mano , y a ustedes el vacilon muchas veces se les escapa de las manos y comienza a convertirse en bullying”, acotó el artista en Facebook. “Hay personas con depresiones y tristezas ( yo las he pasado ) que por mucho menos del vacilon que me montaron se vuelan la cabeza. ese es el mensaje que ustedes le envían a su público de cómo se deben tratar a los artistas que hicieron y sudaron patria? Así debemos ser tratados los que dimos gloria mundialmente a nuestro país mucho antes de que tú nacieras por que tenemos unos kilos demás brother?”

Las burlas, asegura Romano, no sólo le afectaron a él, sino que pusieron en crisis a su madre, quien según el reveló padece el terrible mal del cáncer. “Mi madre hoy lloró como lo que es , una madre protectora que no quiere que hablen así de su hijo…mi madre es paciente de cáncer y desde su cama me llama para hablarme y es es tan buena y tan noble me pidio que no los escuchara a ustedes , que para ella yo no tengo defectos físicos y me ama como soy , y sabes que me dijo ? Que ella rezaría mucho por ustedes tres por que ustedes son seres humanos buenos aunque se mofaran de mi”, apuntó dolido.

La polémica ha causado tal indignación que una mujer llamada Silvia Mendoza comenzó en redes una campaña para pedir que la Mega despida a Molusco. Bajo el título “El Despido inmediato del Sr. Jorge Pabón, el Molusco!!” la mujer pide apoyo para que la empresa corte lazos con el locutor.

“El Molusco, junto con Alí Warrington, fueron portavoces de un acto de bullying contra el Sr. Ray Reyes por su sobrepeso. Esto es una falta de respeto hacia todas las personas que estan batallando con el sobrepeso”, se dijo en la petición. “Este tipo de bullying es humillante para todas las personas obesas y para la población en general. Hay que detener el bullying en todas sus facetas!!! El bullying causa depresión, suicidios, ansiedad, entre otros problemas mentales y de salud. EXIGIMOS EL DESPIDO INMEDIATO DE JORGE PABÓN, EL MOLUSCO Y ALÍ WARRINGTON O NO AUSPICIAREMOS MÁS SU EMISORA Y NINGÚN PROGRAMA QUE TRANSMITAN.. NO MÁS BULLYING!! NO MÁS BULLYING!!” Hasta el momento poco más de 38,000 habían firmado la petición online.

“En el caso mío no tengo problema con dar disculpas, él no tiene que tolerar los vacilones. También a su madre y a su hijo”, dijo por su parte el locutor en un show posterior para expresar sus disculpas y aclarando que desconocía la enfermedad que padece la madre del artista. “Por la confianza pensé que ibas a entender que es parte de la promoción de evento, pero no fue así”.

Esta no es la primera vez que Molusco se ve envuelto en la polémica pues en ocasiones anteriores ha tenido pleitos con otras celebridades, como fue el caso de su paisana Maripily Rivera, con quien se reencontró en junio pasado tras años de rivalidad.

People en Español ha pedido el comentario de Molusco sin obtener respuesta hasta el cierre de esta nota.