Piden ayuda económica para actor de la telenovela "Fuego en la sangre", quien está hospitalizado Roberto D'Amico está hospitalizado en la Ciudad de México y su diagnóstico es poco favorable. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se dio a conocer que Roberto D'Amico tuvo que ser hospitalizado de emergencia debido a las complicaciones que sufre tras contagiarse de COVID-19. Como el estado de salud del actor de la telenovela Fuego en la sangre es delicado, su colega Susana Alexander ha solicitado ayuda económica para poder hacer frente a los gastos que se deriven de esta enfermedad. "Buenas tardes. Me atrevo a pedirle de su apoyo para mi amigo, el señor Roberto D'Amico, que está enfrentando una difícil crisis de salud. Si puede ayudarnos, con lo que esté en sus posibilidades, le estaré eternamente agradecida", mencionó Alexander en su cuenta de Twitter. En otro mensaje, dio detalles de lo que ocurre con el famoso. "El actor Roberto D'Amico enfrenta un caso muy delicado de salud y está internado en el Hospital Álvaro Obregón [de la Ciudad de México] con COVID-19, neumonía y una fuerte infección en las vías urinarias", explicó en su cuenta de Instagram. "Desgraciadamente, no cuenta con seguro ni con ayuda de la ANDA (Asociación Nacional de Actores) y la cuenta del hospital se ha elevado. Cualquier aportación es bienvenida. Ya sea anónima o no. ¡Muchas gracias!". Roberto D'Amico Credit: Selene Vargas/Clasos.com/LatinContent via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acompañó el anuncio con una imagen del artista. "Les agradezco mucho la difusión de esta información para apoyar en los gastos médicos del señor Roberto D'Amico", agregó. Mientras Susana Alexander busca recaudar dinero para su amigo, a quien conoció en un montaje teatral, Roberto D'Amico continúa en tratamiento, aunque, como dio a conocer su colega su estado de salud es grave.

