El pícaro comentario de Adamari López a Fernando Colunga en su entrevista en hoy Día El actor mexicano estuvo este jueves en el programa matutino de Telemundo promocionando el estreno de su nueva serie, El secreto de la familia Greco. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López; Fernando Colunga | Credit: Mezcalent (x2) El programa matutino de Telemundo, hoy Día (Telemundo), se vistió de gala este jueves con la visita del reconocido actor mexicano Fernando Colunga. El inolvidable galán de exitosas telenovelas como Amor real, Mañana es para siempre y Soy tu dueña estuvo promocionando el inminente estreno de su nueva serie, El secreto de la familia Greco, en el show que conducen Adamari López, Stephanie Himonidis y compañía. Precisamente, la carismática presentadora puertorriqueña, quien supera los 8 millones de seguidores en la red social Instagram, fue la encargada de recibir a Colunga. "Querida familia, mañana estrena en Netflix una serie espectacular, es la serie que se llama El secreto de la familia Greco, la cual es producida por Telemundo Streaming Studios protagonizada por un gran elenco de actores y actrices y hoy queremos darle la bienvenida, porque nos viene a contar más detalles de esta serie y sobre todo de su personaje tan oscuro, al protagonista de esta historia, el gran actor y además un gran amigo de hoy Día Fernando Colunga", anunció Adamari. Fernando Colunga Fernando Colunga de visita en hoy Día (Telemundo) | Credit: hoy Día "Bienvenido Fernando, qué emoción verte, feliz de tenerte aquí y de hablar de esta serie que me parece maravillosa", expresó la conductora de 51 años mientras saludaba al actor. Fernando Fernando Colunga y Adamari López en hoy Día (Telemundo) | Credit: hoy Día Adamari y Colunga conversaron largo y tendido sobre la participación del actor en esta serie que desde hoy viernes 4 de noviembre se puede ver a través del servicio de streaming Netflix. El pícaro comentario de Adamari La presentadora no pudo evitar piropear a Colunga al ver lo guapo que luce a sus 56 años. Fernando Fernando Colunga y Adamari López en hoy Día (Telemundo) | Credit: hoy Día "Aquiles Greco, que es el nombre de tu personaje, además es muy diferente a ti. Nosotros te vemos, perdón y chulearé, papasito, bombón, chulería, eres una divinura…", le dijo. "No bueno, vámonos", no tardó en reaccionar Colunga, lo que provocó la carcajada de la conductora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adamari y Colunga no llegaron a compartir nunca set de grabación en una telenovela en la época en la que la conductora desarrollaba su carrera como actriz en México, pero sí coincidieron en su momento en diferentes eventos y programas, por lo que entre ambos existe un cariño, una admiración y un respeto que se pudo palpar durante toda la entrevista.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El pícaro comentario de Adamari López a Fernando Colunga en su entrevista en hoy Día

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.