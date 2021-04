Una lluvia de estrellas invade el nuevo hotel de Pharrell Williams y David Grutman La apertura del nuevo hotel de Pharrell y David Grutman, The Goodtime Hotel, estuvo repleto de celebridades. Entre los famosos que se dieron cita a la velada estuvieron, entre otros, Kim Kardashian, Bad Bunny, Becky G y Anitta. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La apertura del nuevo hotel de Pharrell y David Grutman, The Goodtime Hotel, estuvo repleto de celebridades. Entre los famosos que se dieron cita a la velada estuvieron, entre otros, Kim Kardashian, Bad Bunny, Becky G y Anitta. Si bien todos disfrutaron de un tiempo ameno, la estrella de telerrealidad Kim Kardashian y el colombiano Maluma acapararon la atención de las cámaras ya que aparecieron juntos y plasmaron el momento en fotografías que compartieron en sus redes sociales. En las imágenes vemos a la pareja pasando un buen rato por lo que de inmediato se llegó a especular ¿existe romance entre Kim y Maluma?. Kim Kardashian, Maluma apertura hotel the goodtime Credit: Photo © 2021 Startraks Photo/The Grosby Group Pharrell Williams, Bad Bunny apertura hotel the goodtimes Credit: Photo © 2021 Startraks Photo/The Grosby Group El hotel de lujo es una colaboración entre el empresario David Grutman y el ícono de la música internacional Pharrell Williams. La propiedad cuenta con 266 habitaciones y casi 100.000 pies cuadrados de espacio público que lleva a los huéspedes a una aventura escapista. El hotel reunió a un equipo de diseño de clase mundial compuesto por la firma de arquitectura Morris Adjmi, diseñador de interiores de Ken Fulk y el renombrado paisajista Raymond Jungles, quienes colaboraron para dar vida a sus espacios y habitaciones. "Queremos que Goodtime Hotel transmita una sensación de revitalización y despierte esa rara emoción cuando descubras algo especial", dijo Williams. the goodtime hotel pharrell williams en miami Credit: Cortesía Un oasis tropical, The Goodtime Hotel está ubicado en una parte central e histórica de South Beach, ocupando una cuadra entera de Washington Avenue. Su fachada ondulada, entrada aireada con atrio, murales pintados a mano y decoración art deco recuerdan la opulencia y la nostalgia vintage de Miami, pero con un diseño totalmente adaptado al gusto de los viajeros modernos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN The Goodtime también alberga Strawberry Moon, un restaurante de 30,000 pies cuadrados y un espacioso club de piscina, que sirve platos mediterráneos clásicos e informales y una amplia gama de cócteles especiales para el almuerzo y la cena. Strawberry Moon incorpora una mezcla de culturas y energías de Miami, con el concepto de diseño Fulk canalizando las vibraciones vintage del Caribe y las ciudades playeras como La Habana y Acapulco.

