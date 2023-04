Pee Wee inicia proceso legal por daño moral: "Es un precedente para marcarle un alto" Tras anunciar que iniciaría un proceso legal contra quienes aseguraron que tenía que estaba casado con su representante, Pee Wee da detalles del litigio que ya comenzó. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En diciembre de 2022, una publicación mexicana aseguró que Pee Wee mantenía una relación sentimental con su representante Pepe Rincón; incluso, se afirmó que estaban casados. Ante ello, ambos involucrados no dudaron en desmentir esa información; de hecho, hace unos días, el cantante aseguró que entablaría un proceso legal en contra de la mencionada revista y ahora da detalles del inicio del litigio que estará a cargo de Enrique Ogaz. "Estamos mi abogado, Enrique y yo, para explicarle al público porqué estamos aquí ", dijo Pee Wee al periodista Edén Dorantes. El representante legal explicó a detalle lo que sucederá. "El tema es muy concreto. Una revista, un pasquín criminal, ha estado utilizando la reputación de gente talentosa como Pee Wee y otras personas para lucrar y ganar millones con mentiras absurdas", advirtió Ogaz. "Esta es una situación en la cual no solo se busca demandar por el daño moral, que es un tema muy importante, cuando tú lesionas, civilmente hablando, la reputación, el honor, la honra, los sentimientos de una persona, tienes la obligación de restituirla; pero también es un precedente para marcarle un alto a esta organización criminal porque, verdaderamente, lo que hacen es totalmente fuera de la ley y es algo reiterado, no es algo nuevo. Por lo cual, se están pidiendo acciones adicionales como los daños punitivos, que en su momento se va a mencionar que es esto; es decir, imponer una sanción a un comportamiento reiterado, continúo, cínico". Pee Wee Pee Wee | Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El abogado explicó que se pedirá una reparación "económica importante" y una sanción ejemplar por el daño punitivo que lo determinará un juez. Por su parte el famoso explicó la razón de tomar esta decisión. "Es una injusticia hacia mi persona, reputación, imagen. Creo que es importante alzar la voz", enfatizó Pee Wee. "[Lo ocurrido] a otras personalidades del mundo del entretenimiento, me ha dado la fuerza de alzar la voz para demostrar que esto no es justo. El bullying, en todo el sentido de la palabra, no se debe de hacer. Aquí estamos para defendernos y decirle a todos mis colegas del mundo del entretenimiento, ya sean actores, actrices, cantantes, conductores, que se defiendan y alcen la voz". Pee Wee estará pendiente de este proceso, al tiempo que cumple con sus compromisos profesionales. Espera tener un resultado favorable en su caso.

