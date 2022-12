Pewee rompe el silencio tras especulaciones sobre su sexualidad Tras darse a conocer una supuesta relación homosexual de Pewee, el cantante no dudó en hablar al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La semana pasada, surgió un rumor donde se aseguraba que Pewee había contraído nupcias con su manager, Pepe Rincón. Ante ello, el cantante habló al respecto. "Significa muchísima risa, la verdad, honestamente. Significa muchísima risa, la verdad. Honestamente desde el martes que se dio a conocer me he reído con mi mamá, mis hermanos, con toda mi familia que realmente me conocen. Ya tengo 34 años, conocen a todas las mujeres que han sido parte de mi vida y me parece muy chistoso", mencionó Pewee a los medios de comunicación. "No estoy estresado, ni mortificado porque mi familia, los medios y yo, sabemos la verdad". Por tratarse de información falsa que busca dañar su imagen, el cantante ha decidido tomar acciones legales. "Sin duda vamos a hacerlo, creo que es injusto lo que de repente publican estas revistas. Creo que la relación que he tenido personalmente con todos ustedes [miembros de la prensa] siempre ha sido de mucho cariño y respeto, y los que me conocen, saben que son notas totalmente falsas", advirtió. "La justicia se va a hacer sí o sí. En Estados Unidos es correcto también, como soy de doble nacionalidad, vamos a actuar en ambos países", declaró al respecto". El intérprete de "Mi dulce niña" considera que es un ataque infundado. "Cuando empiezas a tener algún tipo de éxito, estar en el ojo del huracán hay personas a las que no les gusta, sea quien sea. Hay un Dios que todo lo ve", enfatizó. Pewee también quiso darle su respaldo a sus antiguas parejas sentimentales y dejó claro si cariño hacia la comunidad LGTB+ Pee Wee Pee Wee | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No me querido clavar muchos en los mensajes y comentarios que se han publicado [al respecto]. No es la primera vez que me intentan atacar de esa manera. Respeto mucho a las mujeres que han formado parte de mi vida y con las que me he relacionado", comentó. "Respeto muchísimo a la comunidad. Estoy enterado que tengo público de la comunidad gay y siempre los voy a querer igual a todos".

