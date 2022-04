Pete Davidson y Kim Kardashian agarraditos de la mano en Los Ángeles tras las críticas por su hija North Pete Davidson y Kim Kardashian asistieron al estreno de The Kardashians, el nuevo show de la familia que se saldrá en Hulu el 14 de abril. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kim Kardashian parece hacer oídos sordos al escándalo desatado luego de que su nuevo novio Pete Davidson cargara en sus piernas a su hija North West, lo cual a algunos les ha parecido un exceso de confianza. Ahora la pareja ha sido vista muy agarraditos de la mano en un evento muy especial para la familia Kardashian. El estreno de The Kardashians, el nuevo show de la familia que se estrena en Hulu el 14 de abril, tuvo lugar este jueves en la noche en los estudios Goya de Los Ángeles. Kim y Davidson se vieron muy enamorados. ¡No se soltaban la mano! En las fotos se les ve juntos en un auto que manejaba Davidson, y también de la mano a las afueras del evento. Mientras el comediante de Saturday Night Live lucía una chaqueta casual negra, la socialité llevaba un increíble vestido plateado y ceñido que le dejaba ver sus curvas. Pete Davidson y Kim Kardashian Pete Davidson y Kim Kardashian | Credit: Grosby Estas fotos llegan en medio de muchas críticas hacia la más famosa de las Kardashian, luego de que vieran a su hija North sentada en las piernas de Davidson mientras manejaban un carrito Mini Moke rosado. Pete Davidson y Kim Kardashian Pete Davidson y Kim Kardashian | Credit: Grosby SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El nuevo reality show de la familia Kardashian al parecer trae muchas sorpresas. En uno de los adelantos, Kim hizo una confesión de la cual los seguidores no teníamos idea. Se trata de una obsesión que la pone muy "cachonda", y que le gusta hacer cada noche antes de dormir. ¡Es nada más y nada menos que recoger y organizar los juguetes de sus hijos!

