Pete Davidson ya no se queda callado y lanza provocativo misil a Kanye West: "En la cama con tu esposa" El amor de Pete Davidson y Kim Kardashian ya es oficial en Instagram. El comediante y actor mandó un osado mensaje a Kanye West, el ex de Kim Kardashian. "En la cama con tu esposa", presumió. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pete Davidson al parecer ya se cansó de los ataques de Kanye West. El comediante de 28 años, quien es el nuevo novio de Kim Kardashian, defendió a su pareja de las críticas del rapero, quien es el padre de sus hijos. La estrella de Saturday Night Live aparentemente le mandó una serie de mensajes de texto a Kanye West, de 44 años, reporta PEOPLE, advirtiéndole que ya no se iba a quedar callado. Kanye West criticó a Kim, de 41 años, en Instagram por su rol de mamá, diciendo que le permitía a su hija North, de 8 años, usar TikTok a pesar de que Kanye no estaba de acuerdo con que la niña usara esta red social. Davidson dijo que Kim era "literalmente la mejor madre que he conocido", y le escribió a Kanye West: "Lo que ella hace por esos niños es maravilloso y tú tienes suerte de que ella es la madre de tus hijos". Después le lanzó la advertencia: "Yo he decidido que no voy a dejar que nos trates así más y ya no me quedaré callado. Tienes que crecer". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pete Davidson, Kim Kardashian, Kanye West Pete Davidson, Kim Kardashian, Kanye West | Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images; James Devaney/GC Images; Victor Boyko/Getty Images For Kenzo En sus mensajes, Davidson le dice a Kanye West que durante meses "detuvo a SNL" de hacer bromas sobre el rapero y él mismo no ha hecho chistes sobre Kanye West aunque el cantante lo ha "tratado como mie$%#". El comediante le advierte a West que si sigue presionándolo así dejará de ser tan amable. El presunto intercambio de mensajes fue en respuesta a las publicaciones de Kanye West en Instagram el domingo en la mañana, criticando a Kim Kardashian como madre. En estos mensajes, Davidson le dice a West que está en Los Ángeles y ofreció verlo para resolver sus desacuerdos en privado. Cuando el rapero le dice que le mande su locación, Davidson le mandó una foto suya con el mensaje "en la cama con tu esposa". Kanye West le respondió ante esta provocación: "Feliz de ver que estás fuera del hospital y rehab". El comediante le escribió sin titubear: "Yo igual, es maravilloso lo que hacen esos lugares cuando buscas ayuda. Tú debes intentarlo". Davidson le ofreció a West ayudarlo con su salud mental para que encontrara paz. "Es tan triste verte arruinar tu legado a diario", le dijo al cantante. Davidson y Kim Kardashian hicieron su relación amorosa oficial en Instagram el viernes después de que Kim Kardashian anunciara que está legalmente soltera y terminó su proceso de divorcio de West.

