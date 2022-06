Pete Davidson, ¿ya hace de padre postizo de los hijos de Kim Kardashian? El comediante fue captado con Saint West, el segundo hijo de la empresaria, en un restaurante de L.A. en actitud paternal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kim Kardashian y pete Davidson Credit: MEGA/The Grosby Group ¡Ay las cosas que nos hace hacer el amor! Si no, pregúntenle a Pete Davidson quien está cada vez más metido en su relación con Kim Kardashian y ya hasta se le ha visto en plan de papá postizo de los hijitos de la doña. Así ocurrió este fin de semana cuando el comediante de 28 años cuando fue captado afuera de un restaurante de la franquicia Cheese Cake Factory, en el centro comercial The Grove Shopping Plaza de Los Ángeles, en plan paternal con Saint West, el segundo hijito de la influencer y ex de Kanye West. El ojo agudo del portal TMZ captó a Davidson con el chiquitín de seis años esperando entrar al restaurante con un guardaespaldas y aparentemente sin Kim, de 41 años, acompañándolos. Esta sería una prueba más de que Davidson está dispuesto a asumir roles de papá postizo y lo que haga falta para vivir su romance con la influencer y estrella de The Kardashians (HULU) quien recientemente lo llamó "el mejor ser humano que he conocido" durante uno de los episodios de dicho reality. Las fotos y video surgen luego de que a principios de mayo Davidson fuera pillado con un nuevo tatuaje que dice: "KNSCP", algo que muchos sospechan que serían las iniciales de Kardashian y sus cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm. Kanye West —de pantalones y capucha negra— en una de sus apariciones públicas más recientes con sus hijos North y West (abajo, derecha, con trencitas), durante el el Super Bowl celebrado en Inglewood, California: Kanye Wet con sus hijos North y Saint west en el Super Bowl LVI - Los Angeles Rams v Cincinnati Bengals Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La chispa del amor se encendió entre la parejita durante su participación conjunta en Saturday Night Live (NBC) en agosto de 2021. Posteriormente el runrún de su romance se confirmaría y desde su debut oficial en Instagram se han hecho prácticamente inseparables. Por cierto que esta no es la única vez que se le ha visto a Davidson con uno de los hijos de Kardashian, pues en abril pasado paparazzi captaron al espigado actor estrella de The King of Staten Island (2020) metido en un diminuto carrito paseando con North, la hija mayor de Kim Kardashian, por las calles privadas de la comunidad donde vive Scott Disick, ex de Kourtney Kardashian, hermana de Kim, según reportó en su momento el mencionado TMZ. "No estaría con alguien si no planease pasar mucho tiempo con esa persona", exclamó Kardashian a la periodista Robin Roberts en un especial de la cadena ABC. "Estoy muy feliz y es un gran sentimiento el estar en paz". Se le nota.

