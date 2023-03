Pete Davidson, el ex de Kim Kardashian, tuvo un accidente automovilístico con su nueva novia El actor y comediante Pete Davidson, ex de Kim Kardashian, estuvo envuelto en un accidente automovilístico con su nueva pareja, la actriz Chase Sui Wonders. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pete Davidson y su novia, la actriz Chase Sui Wonders, tuvieron un accidente automovilístico. El ex de Kim Kardashian chocó contra una casa en Beverly Hills el sábado en la noche. Su novia, la actriz de la película Bodies Bodies Bodies, viajaba con él en el asiento de pasajero. El actor y comediante de 29 años estaba manejando su Mercedes Benz sobre las 11 p.m. del sábado, cuando ocurrió el desafortunado incidente, reportó reportó TMZ. El excomediante de Saturday Night Live —quien también fue novio de Ariana Grande— chocó contra un hidrante y su auto patinó por el patio frente a la casa hasta chocar con la propiedad. La policía de Beverly Hills confirmó a The New York Post que el accidente ocurrió y que había dañado propiedad de la ciudad, como el hidrante. La policía ya no dio más detalles, ya que sigue investigando el incidente. Pete Davidson Chase Sui Credit: (Chris Graythen/Getty Images) Fuentes revelaron a TMZ que no sospechan que las drogas o el alcohol jugaron un papel en el accidente. No se reportaron heridos. Fotos han circulado del auto del actor dañado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pete Davidson Chase Sui Credit: (Sean Gardner/Getty Images) Davidson y Wonders actuaron juntos en la comedia de horror Bodies Bodies Bodies. La pareja recién había regresado de unas vacaciones en Hawai.

