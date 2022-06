Pete Davidson bromea sobre ver las partes más íntimas de Kim Kardashian Pete Davidson hizo una broma sobre la vagina de su novia en el reality show The Kardashians. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pete Davidson y Kim Kardashian Pete Davidson y Kim Kardashian | Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue Desde que Kim Kardashian y Pete Davidson comenzaran a salir en octubre de 2021, la pareja ha frecuentado muchos lugares juntos: eventos, alfombras rojas, y por si fuera poco, el ex integrante de Saturday Night Live ha aparecido en el show The Kardashian, un espacio donde la familia saca a la luz sus episodios más íntimos. Y fue en ese programa donde el comediante bromeó con la vagina de su novia, luego de que esta quisiera presentarle a una persona de su equipo que, según la empresaria, conoce hasta sus partes íntimas. "Tienen que conocer a Paxy", le dice Kardashian refiriéndose a la supervisora de audio Erin Paxton. Pete Davidson y Kim Kardashian Pete Davidson y Kim Kardashian | Credit: Paul Morigi/Getty Images "Ha trabajado conmigo como audio durante 14 años de Keeping Up With the Kardashians. Sabe todo sobre mí. Probablemente haya visto mi vagina", dijo Kardashian a modo de broma. De momento se escucha la voz de Davidson que le dice: "¿Más que yo?". "No más que tú. Pero probablemente la haya visto", le responde su novia. Por su parte, Paxton le dice a Kardashian que no recuerda "haberla visto allí abajo" y esta le dice: "¿No has visto mi vagina? Llegaremos allí. Lleva tiempo acostumbrarse a ver mi vagina. Pero podrías buscar en internet". Kim Kardashian y Pete Davidson Credit: Kevin Mazur/VF20/WireImage; Dimitrios Kambouris/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El reality show, disponible en Hulu, está sacando a la luz los secretos más profundos de la reconocida familia. Kardashian, por su parte, ha dejado ver algunas facetas de su vida que pocos conocen, por ejemplo una obsesión que tiene como mamá. Según ella, si no limpia la sala de juegos de sus hijos no puede dormir en las noches. "La gente no ve que limpié la sala de juegos hoy", sostuvo. "Ese tipo de cosas me pone… me pone cachonda, literalmente limpiar el cuarto de juegos. Estoy loca". "¡Cualquier mamá entenderá eso! Si tienes una sala de juegos limpia, puedes dormir por la noche", añadió.

