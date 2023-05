Peso Pluma responde así a comentarios de Pepe Aguilar: "Sí hay talento" El cantante Peso Pluma respondió así a declaraciones de Pepe Aguilar que causaron controversia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Peso Pluma reaccionó a declaraciones de Pepe Aguilar. Tras Peso Pluma hacer historia como el primer artista mexicano en alcanzar la cima de la lista de canciones Top Global de Spotify, Pepe Aguilar hizo comentarios que no pasaron desapercibidos por Hassan Emilio Kabande Laija, el nombre real del cantante de 23 años. Aguilar, de 54 años, dijo que le gustan "dos que tres rolas" de Peso Pluma. "El secreto que les iba a decir es que si en México se consume Spotify en un 60 por ciento, a nivel global, (entonces) todos los artistas del (país) se van a poner número 1 en el mundo (…) así de sencillo", dijo Aguilar a la prensa. Al parecer el intérprete de "Por mujeres como tú" no es fanático de los corridos tumbados, género que interpretan artistas como Peso Pluma y Natanael Cano. "Había hace algún tiempo hecho algunos comentarios Pepe Aguilar de que no estaba muy de acuerdo o no apoyaba este género, ahora que ustedes están con todo, ¿tú qué opinas de todo eso que se dijo anteriormente?", le preguntó una reportera del programa ¡Siéntese Quien Pueda!. El cantante de "Ella baila sola" respondió: "Sin palabras, yo no tengo nada que ver ahí". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Peso Pluma Credit: Ethan Miller/Getty Images Eso sí, mando este poderoso mensaje a todas aquellos que dudaron del éxito de los corridos tumbados. "Ya vieron que sí hay de dónde agarrar, que sí hay talento y sobre todo muchas ganas de jóvenes mexicanos de poder salir adelante", dijo. "Al fin y al cabo es música, y va a haber gente que le guste y [otra gente] que no le guste", añadió. Pepe Aguilar Credit: Victor Chavez/Getty Images for Estrella Media ¿Qué pensará de todo esto Ángela Aguilar? ¿Será fanática de Peso Pluma?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Peso Pluma responde así a comentarios de Pepe Aguilar: "Sí hay talento"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.