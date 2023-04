Aunque es todo un éxito, Peso Pluma confiesa que ¡no le gusta su voz! Peso Pluma está brillando en la escena musical y se ha convertido en un fenómeno internacional que logró posicionarse por encima de cantante como Miley Cyrus, ahora hace fuerte revelación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La semana pasada el nombre de Peso Pluma saltó a la escena internacional tras darse a conocer que había superado el éxito de Mikey Cyrus y su tema "Flowers", gracias a su sencillo "Ella baila sola". Ahora, que este cantante es todo un fenómeno de la música, hace una revelación que ha sorprendido a propios y extraños, el joven mexicano asegura que no le gusta voz. "A mí, mi voz nunca me ha gustado, jamás, pero el rollo, el rollo que tenemos es lo perro es lo que me gusta es que está diferente, pues traemos otro estilo totalmente", confesó Peso Pluma al podcast Disfruta el viaje. "Para que algo pegue no necesariamente tengo que ser un fregón cantando, ¿me entiendo?". Hassan Emilio Kabande, nombre real del famoso, habló sobre otros cantantes que como él no gozaban de una gran voz; sin embargo, lograron alcanzar la fama gracias a su tesitura que los hace distinguirse del resto y eso es lo que le interesa como artista, marcar la diferencia. "Mucha gente dice que Valentín [Elizalde, no era gran cantante, y otros], ellos cantaban diferente por eso le gustaban a la raza", continuó. pues Valentín que Chalinón, toda esa raza que cantaba diferente y yo creo que por eso a la gente le gusta porque es algo que no ven, que es algo único". Peso Pluma Peso Pluma | Credit: Ethan Miller/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde su inicio en el mundo de la música Peso Pluma ha estado trabajando y ha colaborado con cantantes como como Becky G, Nicki Nicole, Marshmello y Ovy On the Drums. Además, ha sido invitado al programa de televisión The Tonight Show con Jimmy Fallon, uno de los más importantes en Estados Unidos.

