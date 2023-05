Peso Pluma habla de comparaciones con el fallecido cantante Valentín Elizalde Peso Pluma responde así a quienes lo comparan con el fallecido cantante Valentín Elizalde y aseguran que él es su "reencarnación". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Peso Pluma Credit: Rosalind O'Connor/NBC via Getty Images

Hassan Emilio, de 23 años, mejor conocido como Peso Pluma, se ha convertido en un fenómeno musical. El cantante recién se presentó en The Tonight Show with Jimmy Fallon, donde cantó su tema "Ella baila sola". También grabó el dueto "Chanel" con Becky G y es uno de los artistas más populares del momento. En abril, al llegar al aeropuerto de Los Ángeles, fue abordado por varios medios de prensa sobre su supuesto parecido con el fallecido cantante Valentín Elizalde, llamando a Peso Pluma su "reencarnación". "Creo que es algo muy padre, pero, pues creo que cada quien su camino. Mis respetos para la familia Elizalde, mis respetos para Valentín, que descanse en paz", dijo el intérprete. Algunos fanáticos aseguran que tiene un físico y estilo vocal parecido al llamado "Gallo de Oro", quien fue asesinado a sus 27 años en Reynosa, Tamaulipas, tras terminar un concierto en el 2006. "Yo ando en la mía y siempre voy a andar en la mía y eso es lo bonito de esto", añadió Peso Pluma sobre las comparaciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Valentin Elizalde Valentín Elizalde | Credit: LUIS SORIANO/Notimex via AFP/The Grosby Group Eso sí, expresó su admiración por Valentín Elizalde. "Yo lo escuché casi toda mi niñez", dijo sobre el intérprete de música norteña. "Siempre fue y va a ser una de mis inspiraciones". En el podcast Disfruta el viaje, Peso Pluma confesó que aunque es muy exitoso por su estilo "diferente", no le gusta su propia voz. "A mí mi voz nunca me ha gustado, jamás", confesó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Peso Pluma habla de comparaciones con el fallecido cantante Valentín Elizalde

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.