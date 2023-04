Peso Pluma causa gran alboroto firmando autógrafos y Bad Bunny arrasa en Coachella Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Peso Pluma llega a ver a los Lakers en el Crypto Arena de LA Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Dos grandes exponentes de la música: Peso Pluma y Bad Bunny ¿de quién eres fan? Empezar galería Peso Pluma, fan del baloncesto Peso Pluma llega a ver a los Lakers en el Crypto Arena de LA Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Antes de llegar al Crypto Arena de Los Ángeles para ver el partido de los Lakers, el cantante Peso Pluma firmó autógrafos y se tomó fotos del recuerdo junto a sus fans. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Kanye West en una cita con Bianca Censori Kanye West y su esposa, Bianca Censori, disfrutan de una cita en Cheesecake Factory Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group El ex de Kim Kardashian, Kanye West, y su esposa, Bianca Censori, disfrutaron de una cita en un restaurante en Los Ángeles. 2 de 6 Ver Todo Victor Manuelle baila salsa junto a Minnie Mouse victor manuelle disney minnie mouse Credit: Abigail Nilsson El cantante puertorriqueño Victor Manuelle realizó uno de sus sueños durante su reciente visita a Walt Disney World Resort: ¡bailar salsa junto a Minnie Mouse! El inolvidable momento ocurrió en el parque Magic Kingdom en Lake Buena Vista, Florida. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Manuel Turizo en Nueva York Manuel Turizo sale de Sony Studios en New York y despierta expectativas de posible colaboración Credit: Photo © 2023 Splash News/The Grosby Group El cantante Manuel Turizo saliendo de Sony Studios en Nueva York luciendo un colorido atuendo. 4 de 6 Ver Todo Bad Bunny y Gorillaz en Coachella Bad Bunny invitado especial de Gorillaz en el escenario de Coachella Credit: Photo © 2023 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group La esperada presentación de Bad Bunny y Gorillaz en el Festival Coachella ¡fue todo un éxito!. El cantante puertorriqueño y la agrupación inglesa se robaron los aplausos de los presentes al interpretar su éxito musical "Tormenta". 5 de 6 Ver Todo Maribel Guardia regresa a los escenarios Maribel Guardia regresa a la obra de teatro "Lagunilla Mi Barrio" luego de la trágica muerte de su hijo Julián Figueroa el pasado 9 de abril Credit: Mezcalent Maribel Guardia regresó a la obra de teatro Lagunilla mi barrio luego de la trágica muerte de su hijo Julián Figueroa el pasado 9 de abril. La actriz fue recibida con aplausos por sus compañeros de escena y por el público. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

