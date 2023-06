Los amores de Peso Pluma: las bellas mujeres que han conquistado su corazón El cantante Peso Pluma ha sido relacionado sentimentalmente con Dania Méndez, quien es la modelo de su video musical "Bye". Conoce a las otras bellas mujeres que lo han conquistado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dania Mendez y Peso Pluma Dania Mendez y Peso Pluma | Credit: Victor Chavez/Getty Images; Gabe Ginsberg/FilmMagic Peso Pluma ha sido visto muy amoroso con la influencer Dania Méndez, quien es la modelo de su video musical "Bye". Ambos compartieron en las playas de República Dominicana, donde se grabó el video, y han sido vistos juntos en Ciudad de México, donde compartieron besos en un restaurante, reporta Univision. Peso Pluma ha llenado de emojis de corazones el Instagram de la exconcursante de La casa de los famosos. La influencer mexicana no es la única hermosa mujer que ha conquistado a Hassan Emilio Kabanda Laija, el verdadero nombre del artista de 23 años. Con la empresaria Jailyne Ojeda, quien es la modelo de su video musical "Ella baila sola", también se dispararon rumores de romance. "Él me invitó a Disney un día antes de hacer el video musical", contó ella en el podcast Acá Entre Nozz. "Acepté esa cita con Peso Pluma pero sabía que iba a ser como publicidad, que iba a ayudar al video", añadió la joven, quien tiene una cuenta en la plataforma OnlyFans. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Peso Pluma Credit: Denise Truscello/WireImage Ella sabía que tener una relación amorosa con Peso Pluma la pondría en el ojo del huracán y tendría que enfrentarse a comentarios negativos de sus fans. "Dije: no, no puedo andar de novia con él, no quiero pasar por eso", admite Ojeda. "Yo sola me voy a lastimar, voy a sufrir muchísimo. Si fuera su novia, [pensé en] todo lo que iba a tener que aguantar". La influencer y modelo Odalys Velasco también tuvo un romance con el cantante y lo acompañó a varias de sus presentaciones. "Sí estuvimos saliendo, sin embargo no fuimos novios", dijo ella a De podcast con Aldo. Velasco confesó que el cantante la desilusionó: "En pocas palabras, se fue sin darme una explicación". En sus redes sociales, Peso Pluma comparte fotos de su arte y es muy hermético con su vida privada.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Los amores de Peso Pluma: las bellas mujeres que han conquistado su corazón

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.