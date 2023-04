El cantante Peso Pluma comparte su nuevo logro y asegura que ha cumplido un sueño: "¡Despiértenme!" El cantante de música regional mexicana anunció por medio de un tuit su participación en conocido show del Late NIght TV de Estados Unidos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Son muchos los sueños que este joven cantante ha alcanzado en un corto plazo de tiempo: entre ellos figuran un set en las más reciente edición del festival de Coachella al lado de la mexicoamericana Becky G y tumbar a Miley Cyrus y otros artistas internacionales en el ranking de canciones más escuchadas en la plataforma Spotify. Ahora Hassan Emilio Kabende Laija; conocido artísticamente como Peso Pluma, comparte su nuevo logro y asegura que es poco menos que un sueño cumplido. "¿Estoy cumpliendo mis sueños? Más que eso. Estoy teniendo una vida que ni siquiera imaginé", afirmó este martes el artista originario de Jalisco, México al comunicar las nuevas de que formará parte del elenco invitado al show The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, de la cadena NBC. "Un cantante del regional mexicano con Jimmy Fallon ¡DESPIÉRTENME!", finalizó el intérprete de "Ella baila sola" y "Chanel" en su mensaje. Las noticias surgen justo cuando en redes se ha hecho viral esta foto del artista mexicano con el campeón del fútbol Javier "Chicharito" Hernández en el juego más reciente de los LA Lakers en Los Ángeles, CA. peso pluma javier chicharito hernandez Credit: IG/Chicharito Hernández SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Peso Pluma estará en el show de Jimmy Fallon (11:35 p.m. EST; 10:35 p.m. Centro) durante su emisión de este viernes 28 de abril.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El cantante Peso Pluma comparte su nuevo logro y asegura que ha cumplido un sueño: "¡Despiértenme!"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.