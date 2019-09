Conoce a la peruana detrás del exitoso show de Broadway 'I am Tango' Pierina Asti-Schulz, la creadora y directora ejecutiva del programa ‘I am Tango’ conversó con People en Español sobre algunos de los pormenores de la creación de su proyecto. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Durante el día es una ejecutiva, una business woman, con apetito por el arte, sin embargo, su pasión por el Tango y lograr unir culturas a través del arte la llevaron a crear Tango Lovers junto a su esposo. Pierina Asti-Schulz, la creadora y directora ejecutiva del programa ‘I am Tango’ conversó con People en Español sobre algunos de los pormenores de la creación de su proyecto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “El tango es un arte quizá globalizado Y ha sobrevivido durante los años, Se debe a las diferentes fusiones que ha tenido y el show se trata precisamente de eso: De mostrar el tango cómo ha sobrevivido hasta estas épocas. Soy autora del guión que se llama ‘I am Tango’”, dice . Image zoom ¿Cómo se dio el comienzo de ‘I am Tango’? Lo creamos entre mi esposo y yo. Nos conocimos acá en Miami y un día yo escuché a mi esposo cantando tangos y me hizo clic porque yo acababa de llegar de Argentina De un viaje de negocios, casualmente, y vi que el tango gustaba mucho a los turistas. Cuando empezamos, él comenzó chiquito y luego yo agarré todas mis maestrías y le di vuelta y media. Image zoom ¿Cuántas personas conforman la producción del show? Yo soy la productora ejecutiva del show y la autora del guión y mi esposo canta y es el director general del show, pero nosotros somos en total 26 personas. Image zoom Cortesía ¿Cómo es trabajar en pareja y qué retos han tenido entre pareja? No es fácil, ser pareja y convivir todos los días. Siempre vamos a tener discrepancias y tratar de manejar las discrepancias como marido y mujer. Pueden ser discrepancias artísticas O de negocios y no son tratadas de la misma manera Que las tratarían dos personas que no son pareja. Se complica un poquito, pero siempre llegamos a un acuerdo a hacer lo mejor posible. Yo creo que hemos tenido bastante éxito. Image zoom El show I am Tango tendrá varias presentaciones en Estados Unidos. No te pierdas la oportunidad de ver este espectaculo. ¡Consigue tus entradan en https://www.tangolovers.com/ ! Advertisement EDIT POST

Conoce a la peruana detrás del exitoso show de Broadway 'I am Tango'

