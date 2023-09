¡Confirmado! Esta es la persona que llevará a Michelle Salas al altar el día de su boda Tras muchas especulaciones alrededor de la boda de Michelle Salas, sale a la luz quién la entregará a su futuro esposo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de que, en mayo de 2023, Michelle Salas diera a conocer su compromiso matrimonial con el empresario venezolano Danilo Diazgranados, comenzaron las especulaciones sobre quién sería la persona que llevaría a la influencer al altar. Si bien es de conocimiento público que su padre es Luis Miguel, también se sabe que nunca se hizo cargo de la futura novia; así que su educación y cuidado total estuvo a cargo de su madre Stephanie Salas. Cuando la joven era cuestionada al respecto prefería evadir el tema. Ahora, se revela que será su madre quien la entregue en la ceremonia a su futuro marido. "Estoy contenta, estoy nerviosa también. No sé, me voy a desmayar o algo, hay veces que tengo esos sentimientos de cómo se le hace para entrar a dejar un hijo al altar, no es nada fácil, pero estoy muy contenta", confesó Salas a los medios de comunicación. Respecto a su sentir ahora que su primogénita se casa, la actriz no pudo negar que está feliz y advierte que como madre soltera "sé lo que soy, siempre lo he sabido y estoy muy orgullosa de eso" y asegura que no fue sencillo criar a su hija en su situación, pero eso ha quedado atrás. "Me siento muy bien, muy contenta, muy nerviosa. Son normales estos nervios de ver a los hijos felices, de entender que también pasa el tiempo y tienen nuevas etapas, cosas muy importantes como un gran paso", mencionó. Michelle Salas Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sobre los preparativos de la boda de su hija Michelle, Stephanie Salas advirtió que todo está en manos de los novios; aunque se ha confirmado que la ceremonia será en noviembre de 2023. "Me voy enterando de cómo va el asunto conforme pasan los días, no es que yo tenga ya una agenda tan clara como la de la gira [de la obra Papito querido que ahora realizo]", concluyó.

