Bubbles, la perrita de Sofía Vergara y Joe Manganiello, cumple 10 años ¡así fue su cumpleaños! Joe Manganiello y la actriz colombiana compartieron imágenes de la diminuta mascota en su décimo cumpleaños ¡el pastel es espectacular! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bubbles perro sofía vergara Credit: IG/Sofía Vergara Este fin de semana Sofía Vergara y su marido, el apuesto Joe Manganiello, celebraron el cumpleaños número 10 de su "perrija": Bubbles Manganiello. La adorable y minúscula perrita es una mezcla de chihuahua con pomeranian ¡y su primera década de vida fue celebrada por todo lo alto! En fotos compartidas por ambas celebridades se observa al tierno animalito —que ellos adoptaron— frente a un enorme pastel color de rosa con un sofisticad diseño hecho con merengue simulando rosas rosadas. La pequeña Bubbles aparece frente a la torta con un vestido de estampado salvaje y a su lado se ven flamingos de plástico así como un colorido mantel estampado con el mismo motivo. "¡Feliz 10mo cumpleaños mi dulce-rabiosa Bubbles!", exclamó Vergara en el post publicado este domingo. "No importa cuantas veces me muerdas siempre te amaré". ❤️❤️ "¡Feliz cumpleaños, Bubbles", exclamó por su parte el fornido actor al compartir un video de su perrito saboreando un "puppuccino" que es una especie de batido similar a un café capuchino, pero para perros. Bubbles Manganiello Credit: IG/Joe Manganiello Bubbles es el fiel compañero de Manganiello y además de ser estrella en su Instagram lo acompaña a todos lados, ¡hasta a sus entrevistas! Bubbles Manganiello Credit: IG Joe Manganiello SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante una aparición en el show de Jimmy Fallon Vergara contó que Bubbles la "odia" y que desde que llegó a su espectacular mansión en Beverly Hills la perrita piensa que es solo de su marido. "Tengo que decir que él la trata como si fuera su hija", admitió la actriz colombiana. "Pero ella insiste en comportarse como su concubina o su amante o algo. Se duerme con él, se enoja cuando entro en la habitación. Es todo un show en la casa". Así es.

