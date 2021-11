Perito revela si Octavio Ocaña se autodisparó Un experto ha estado realizando la investigación correspondiente para determinar si Octavio Ocaña accionó un arma de fuego contra sí mismo, tal como dicen las autoridades. ¿Cuál es su veredicto? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se dio a conocer que Octavio Ocaña había fallecido a causa de un autodisparo con una arma de su propiedad, las dudas sobre este resultado en las investigaciones ha sido cuestionado por propios y extraños. Ante ello, la familia se ha apoyado de expertos que puedan darle certidumbre sobre lo que realmente sucedió. Así, Rafael Alejandro Martínez, abogado de la familia, dio a conocer algunos detalles al respecto. "Ya tuvimos acceso a los registros que guardan las diversas carpetas de investigación, que integran las investigaciones en cuanto al fatídico acontecimiento del viernes 29 de octubre. Estamos trabajando como asesores victimales, jurídicos, de las víctimas indirectas, que en este caso es la familia de Octavio", explicó al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Estamos realizando diligencias con la única finalidad de que se puedan esclarecer los hechos, que se pueda llegar a la verdad aproximada de lo que en verdad pasó y que naturalmente los responsables puedan responder por este crimen tan horrible, tan atroz. Por su parte, el perito Mauricio Reséndiz dejó claro que si bien "todavía no terminamos la cuestión de las investigaciones" y están conociendo "lo que hasta el momento se lleva de elementos, de indicios, que pudieran estar relacionados con el hecho", pudo detectar algunas anomalías en el fallo oficial, incluyendo la falta de huellas dactilares en el arma con la que supuestamente Ocaña se disparó. "Hay una discrepancia que me gustaría aclarar. Existen elementos de orden químico físico y biológico que se producen cuando una persona muere por disparo de arma de fuego", explicó a la misma emisión. Octavio Ocaña Credit: IG Octavio Ocaña SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En este caso no existen esos elementos en su totalidad para tener la certeza científica de que él haya realizado el disparo para poder privarse de la vida; por lo tanto, considero, hasta este momento, que científicamente no puede ser comprobable ese hecho de que él haya accionado el arma para quitarse la vida", aclaró. "Faltan algunos elementos por revisar para tener un camino mucho más certero científicamente hablando". El experto dejó claro que el análisis al respecto continuará; sin embargo, dejó claro que "es negativa" la prueba que señala que el intérprete de Benito Rivers tenía restos de pólvora en sus manos. Mientras tanto, la familia de Octavio Ocaña ha dejado claro que no descansará hasta que se sepa toda la verdad detrás de la muerte del actor.

