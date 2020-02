La periodista de El Gordo y la Flaca, Tanya Charry, ¡se ha comprometido! La reportera principal del famoso programa de Univisión ha compartido la romántica noticia junto a su pareja por el Día de los Enamorados. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es uno de los rostros más sonrientes y queridos del programa El Gordo y la Flaca. Tanya Charry se ha ganado el cariño y respeto de los telespectadores por su manera dulce y profesional de contar las cosas. Por eso todo el mundo se ha alegrado un montón al conocer la feliz noticia de su compromiso. Era su programa el que se hacía eco de la misma a través de su perfil en Intagram donde publicaba la foto que la propia comunicadora había compartido en sus redes el Día de los Enamorados. “Se nos casa Tanya Charry. Qué viva el amor”, escribían junto a una romántica foto de la periodista junto a su futuro esposo, Sebastián Jiménez. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tanya presentó a su novio oficialmente a los medios el pasado mes de noviembre durante la gala anual de la fundación de Eva Longoria. Hasta entonces, había preferido mantenerlo apartado del ojo público. Desde entonces, la reportera colombiana ha compartido imágenes entrañables de su amado con su familia, de vacaciones y en momentos tan importantes y señalados como las navidades. La feliz pareja ha decidido darse el ‘Sí, acepto’, una maravillosa noticia de la que en esta ocasión, ella es la protagonista. ¡Muchísimas felicidades y lo mejor para ambos! Advertisement

