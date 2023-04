Conoce a la periodista española que se ha vuelto "loca" por William Levy “Amo a la madre que te parió, no se puede hacer nada más perfecto”, escribió la comunicadora tras conocer al actor cubano, quien es muy consciente de la fascinación que ha desatado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir William Levy sigue siendo uno de los actores más carismáticos y guapos de la actualidad, lo que se refleja en la pasión que despierta entre los fans, más ahora que ha sumado una nueva legión de seguidores en España. Una de ellas, que se destaca por su atrevida y directa personalidad, es la periodista Mercedes Milá. Desde que pudo ver su trabajo como actor en la telenovela Café con aroma de mujer (Netflix), no ha ocultado su admiración y cariño por el cubano e incluso ha llegado a entrevistarlo y compartir con él en varias oportunidades. Milá, que es una figura legendaria en la televisión española, nació en Esplugas de Llobregat, Barcelona, el 5 de abril de 1951. Si bien presentó programas de entrevista muy seguido en los años ochenta, en este nuevo siglo redobló su popularidad tras estar al frente de 15 de las 16 ediciones del reality show Gran hermano. William Levy y Mercedes Milá Credit: Pablo Cuadra / Europa Press Entertainment Via Getty Images "Instagram es un invento diabólico. Hace meses, años que lo uso y lo disfruto. Pero este fin de semana me ha sucedido algo más: la cara de un hombre me ha trastornado las horas", escribió la comunicadora en su perfil de Instagram en enero del año pasado. "Busqué en todas las estanterías; en todos los pozos y allí donde llegaba lograba la satisfacción y la alegría: un cubano ha invadido Instagram y a mí ya no me gusta mirar la cara de ningún hombre más. William Levy, amo a la madre que te parió, no se puede hacer nada más perfecto. Gracias señora", agregó. Sobre estas palabras de admiración de Milá, Levy se pronunció en una entrevista con el diario El Mundo y asegura que si bien no se ha sentido acosado sexualmente y tiene una buena relación con ella, entiende que si la situación hubiese sido al revés, estuviera "preso". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Va preso, va preso ¿o no? Entonces, estamos mal. Tenemos que respetarnos y cuidarnos", respondió a una pregunta sobre cómo Milá ha expresado su admiración por el actor. La periodista se quejó hace unos meses de que el cubano había dejado de responder sus mensajes. "Tengo problemas en mi vida y mil cosas que me están pasando", dijo Levy a El Mundo cuando le preguntaron al respecto. "Mi vida no depende de ella ni de nadie más. Depende de mí y de mis hijos. No puedo vivir pendiente de si alguien se molesta si no la llamo. Si se molesta, es su problema. Milá es una persona muy bella, pero tiene que entender que yo no me molesto si ella no me llama. La quiero mucho, pero tengo cosas en mi vida".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Conoce a la periodista española que se ha vuelto "loca" por William Levy

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.