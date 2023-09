Famosa colaboradora de El gordo y la flaca ha sido amenazada de muerte Una de las colaboradoras estrella del show contó a Lili Estefan y Raúl De Molina los momentos de angustia que vivió y que implica a alguien muy poderoso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El gordo y la flaca sigue celebrando sus más de 25 años en antena con sus trabajadores y compañeros de tanto tiempo. Esta semana visitaba el plató una de las personas que ha estado con ellos durante más de dos décadas trayendo la última hora desde México. Lili Estefan y Raúl de Molina recibían felices a su colega y amiga, Elizabeth Curiel, quien viajaba hasta Miami y acudía al show al que ha llevado algunas de las mejores exclusivas de los últimos tiempos. Clarissa Molina Clarissa Molina y Raúl de Molina sorprendidos ante lo que estaba ocurriendo | Credit: El gordo y la flaca Durante una entrañable charla entre los tres, los conductores le preguntaron sobre algunas de sus mejores y peores experiencias en todo este tiempo reportando noticias. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al centrarse en las segundas, Elizabeth contó el desagradable momento que vivió cuando la familia de un famoso y poderoso artista la amenazó de muerte a ella y sus hijas. "Una amenaza que recibí directamente de familiares de un cantante muy importante de México del que no voy a mencionar el nombre. Me mencionaron a mis hijas, la familia de un personaje importante en México", explicó con cara seria de ese suceso. Aunque Raúl insistió, ella no quiso revelar la identidad. Pero sí dijo que el malestar de la persona en cuestión vino por una de sus piezas. Así reaccionó Elizabeth a los mensajes amenazadores de la familia. "Tomé la decisión de enfrentarlo, es así como se tienen que hacer las cosas, lo enfrenté, lo hablé con él y le dije que eso no fue así. Y se solucionó. Ese tipo de personas cuando quieren hacerte algo, te lo hacen sin avisar", añadió. Un momento que, afortunadamente, no llegó a mayores y que ya forma parte de su currículum y de la historia del show.

