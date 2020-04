Birmania Ríos: “No estoy tomando medicamento, tomo recetas caseras que me han compartido amigos y amigas” By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Birmania Ríos dio a conocer que después de que su esposo diera positivo al COVID-19, ella también presentó los síntomas. Así han sido los últimos siete días en la vida de la reportera dominicana. “Cuando uno habla desde su propia experiencia el mensaje es mucho más efectivo”, dijo en exclusiva. ¿Cómo te contagiaste? Es imposible de determinar. Yo utilizo el metro, trabajo en un lugar con mucha gente, mi esposo es de la policía de Nueva York. Image zoom Instagram Birmania Ríos ¿Cómo fue que supiste que tenías el virus? Aproximadamente el cuarto día de sentir los síntomas mi esposo se fue a hacer la prueba y así supimos que estaba contagiada. Yo tenía los mismos síntomas. Aquí [en Nueva York] no es tan fácil hacer la prueba. Me quedaré en casa, a menos que tenga un problema de respiración. ¿Cuáles fueron tus síntomas? Mi esposo presentó fiebre, dolor en el cuerpo y escalofríos, y yo sentí lo mismo y sentía un dolor en la espalda y esa presión se me reflejaba en el pecho, diarrea es uno de los síntomas y hace tres días he perdido el sentido del gusto y del olfato. En la noche me da fiebre y el malestar en el cuerpo. Te sientes bien durante le día, mal durante la noche. Lo más difícil es mantenerte la mente positiva. Image zoom Instagram Birmania Ríos ¿Tomas algún medicamento? No estoy tomando medicamento, no existe un medicamento para el COVID-19 pero tomo té caliente de jengibre y recetas caseras que me han compartido amigos y amigas. Este coronavirus no se me manifiesta igual en todas las personas. Advertisement

