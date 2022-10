Periodista de Despierta América se muestra muy crítica con las celebridades que apoyaron a Pablo Lyle tras veredicto Astrid Rivera lleva cubriendo el caso del actor mexicano desde sus inicios en 2019 y aseguró que "nunca tuvo un amigo actor o actriz con él [apoyándolo]". Al menos no públicamente. "¿Por qué ahora? ¿Por qué ayer?", se preguntó la periodista. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Astrid Rivera Astrid Rivera con sus compañeros de Despierta América (Univision) | Credit: Instagram Astrid Rivera Tras conocerse el veredicto de culpabilidad, muchos compañeros de profesión y amigos de Pablo Lyle se volcaron en mensajes de apoyo hacia el actor mexicano a través de las redes sociales. Este fue el caso de Mane de la Parra, quien compartió el siguiente mensaje: "Querido gemelo y amigo Pablo Lyle estoy muy triste por todo lo que tú y todos los involucrados están viviendo. Sin duda esto fue una tragedia para ambas familias y para todos. Yo solo puedo decir que conozco tu corazón […] a esos que ahora te juzgan no olviden que todos nos equivocamos y todos hemos tomado más de una mala decisión en la vida. Yo estoy contigo hoy y siempre". Michelle Renaud, Sherlyn, Horacio Pancheri, Andrea Legarreta y Thelma Madrigal, entre otros, también expresaron su sentir tras ser declarado Lyle culpable de homicidio involuntario. Para Astrid Rivera, periodista de Despierta América (Univision) que ha estado cubriendo el caso del actor desde sus inicios en 2019, esta ola de apoyo que ha recibido Lyle por parte de la comunidad artística "es un poquito inoportuna". Y argumentó su opinión al respecto. "Yo desde el 2019 he llevado este caso, he estado en la corte desde el primer día que le tocó ir cuando sucede este caso y él nunca ha tenido o no tuvo un amigo actor o actriz o celebridades con él. Nunca se le vio a absolutamente nadie, incluso mucha de la gente que ha escrito estos mensajes el día de hoy y el día de ayer en la tarde luego de conocerse el veredicto de culpabilidad lo hicieron por primera vez, nadie se había querido ligar a este caso y entonces me parece que es un poquito inoportuno porque yo pienso que cuando una persona es amiga tuya es amiga siempre, en las buenas, en las malas, en el proceso", comentó Rivera en las redes sociales. Astrid Rivera Astrid Rivera | Credit: Instagram Astrid Rivera La periodista aseveró que no ve mal que si lo conocieron en un momento dado escriban un post de apoyo. "Yo creo que de todos el que puso el corazón está bien, pero hay muchos que pusieron 'amigo', 'hermano del alma', 'gemelo', 'eres lo máximo', 'te conozco desde siempre'. Pero, ¿desde siempre desde cuándo?", se preguntó. "Si la familia de Pablo en algún momento dado también medio expresó que Pablo vivió todo este proceso solo con su familia más cercana, entonces, ¿de qué estamos hablando y a qué estamos jugando?". "¿Por qué ahora? ¿Por qué ayer? Eso debía haber pasado desde el principio", agregó en una conversación que mantuvo con Jomari Goyso. Astrid Rivera Astrid Rivera | Credit: Instagram Astrid Rivera Astrid señaló que "puede ser que la comunicación de estas personas con Pablo fuera en privado" durante todo este tiempo, pero en ese caso ella así lo hubiese seguido manteniendo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Para el faranduleo en un momento tan complicado en la vida de alguien no hay tiempo", dijo. La periodista también dejó claro que si a un amigo suyo le pasara algo "yo te puedo asegurar que yo abogo por ti, es más yo estoy ahí carteles y todo". "Yo siempre le digo a mis amistades 'que no te pase nada, pero si a ti te pasa algo yo hasta en abogada me convierto para sacarte del lío', te lo juro porque la amistad no se condiciona".

