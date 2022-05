"Una de las cosas más importantes en casos como este es que si tu hija te dice una cosa como esta tú siempre le creas porque cuando yo tenía 7 años yo pasé por una situación similar con un tío de mi mamá y, aunque ella me creyó, ella no pudo hacer nada por no romper una familia y yo lamentablemente tengo 38 años pero viví 37 –hasta el año pasado– esperando un perdón de mi mamá que sí llegó y llegó a tiempo, pero viví 37 años de mi vida culpándome por algo que yo no tenía que culparme, por algo que yo no tenía que vivir", contó entre lágrimas.

"Yo no me di cuenta de lo que me había pasado todos esos años hasta cuando comenzó el movimiento Me Too. Cuando comenzó el movimiento Me Too, que muchas mujeres comenzaron a hablar de lo que les había pasado, yo me empecé a acordar de todo porque de alguna forma al mi mamá silenciarme se me olvidaron un montón de cosas", compartió.