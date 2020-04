"Por motivos ajenos a mí, hasta hoy fui parte de Univision 23". Así se despidió la periodista Sonia Parissos La comunicadora llevaba más de veinte años trabajando para Univision 23. Esta ha sido su emotiva carta de despedida. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Después de que Univision anunciara que habría despidos, una de sus periodistas acaba de comunicar su partida de la cadena. Sonia Parissos-Sánchez, del canal 23, publicó una emotiva carta de despedida en la que informaba a sus seguidores de su salida del canal. Después de más de dos décadas en la misma y "por motivos ajenos" a ella, la presentadora deja atrás la que fue su segunda casa y familia. "Hoy cierro un ciclo de mi vida. Por motivos ajenos a mí, hasta hoy fui parte de Univision 23. 6 premios Emmy y múltiples reconocimientos avalan lo que fueron 23 años de trabajo en Univision, donde nací como profesional. Hoy, 23 años más tarde, me voy satisfecha de haber hecho una carrera íntegra", compartió en su perfil de Instagram. Con esta gran sonrisa y la satisfacción del trabajo bien hecho, Sonia asegura que se pone en manos de Dios para lo que esté por llegar. De momento se centrará en un proyecto que tiene entre manos y da gracias por haber podido vivir esta gran aventura profesional que tantas cosas buenas le ha dejado. "A ustedes, gracias por el apoyo, el cariño y la sintonía durante los fines de semana. Los invito a que sigan conectados con el 23 donde dejé compañeros que son como familia. Hasta pronto", concluyó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los mensajes de apoyo y cariño fueron casi inmediatos para la periodista. "Terminó tu tiempo en Univision, pero no tu talento", "empieza un nuevo y mejor camino", "las cosas pasan por algo, ya vendrá algo mejor", le escribieron tan solo algunos de sus seguidores. Profesionales como Jorge Ramos e Ilia Calderón también tuvieron unas bonitas palabras para los empleados que, como Sonia, fueron despedidos. "Hoy ha sido un día particularmente difícil para todos los que trabajamos aquí en Univision y en Noticias Univision", decía con cara triste la conductora. "Siempre van a estar con nosotros", añadía Ramos. Advertisement

