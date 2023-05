Pepillo Origel recuerda su peor momento con la presentadora Pati Chapoy El presentador Juan José "Pepillo" Origel habla de un mal momento que pasó junto a Pati Chapoy. ¡Mira sus declaraciones! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pati Chapoy Credit: Mario Castillo/Jam Media/LatinContent via Getty Images Juan José "Pepillo" Origel asegura que vivió un momento desagradable junto a la presentadora mexicana Pati Chapoy. El periodista mexicano trabajó con Chapoy y Pedro Sola en el programa Ventaneando y dice que una discusión con Chapoy lo hizo llorar. "Lo peor fue cuando le dije a Paty Chapoy que me iba a Televisa. Carmen, la productora, me citó para hacer el último programa para despedirme. Ya estábamos microfoneados, Martha, Pedro y yo; Pati llegó al último y cuando llegó me dijo 'tú qué estás haciendo aquí?'", contó en entrevista con Pinky Promise. La reacción de su excolega le sacó las lágrimas. "Yo reconozco que Pati tenía coraje. Me fui de Azteca hasta Polanco llorando. Esto nunca lo había contado", dijo Origel. El presentador decidió irse de Ventaneando a un programa en otra cadena y Chapoy no lo tomó bien, asegura él. Pepillo Origuel y Pati Chapoy Pepillo Origuel y Pati Chapoy | Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images; Mario Castillo/Jam Media/LatinContent via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Pati Chapoy contó su versión de los hechos en entrevista con el conductor Yordi Rosado en su programa en YouTube. Jose Pepillo Origel Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images "Llega Juan José. [Me dijo:] Me ofrecen mucha lana y ya me voy, y yo quiero despedirme del público. [Le dije:] 'No, tú ya no entras a Ventaneando, te vas en este momento'. Y es cuando yo en el programa digo que Juan José se fue como las chachas, y Juan José me guardó mucho resentimiento mucho tiempo. Hoy somos muy buenos amigos afortunadamente", dijo Chapoy.

