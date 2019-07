¿Quién es Pepe Muñoz, el fiel acompañante de Celine Dion? ¿Celine Dion está enamorada de su bailarín o él es simplemente su mejor amigo? Aquí te decimos quién es Pepe Muñoz para la cantante canadiense y para sus amigos más allegados. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message A tres años de la muerte de su esposo, la cantante canadiense Celine Dion retoma las riendas de su carrera con un nuevo disco y una gira que la llevará por todo Estados Unidos, empezando en septiembre. Pero lo que está acaparando los encabezados del mundo en estos días es su cercana relación con el bailarín Pepe Muñoz. Image zoom Mehdi Taamallah/NurPhoto via Getty Images De acuerdo a reportes publicados en diferentes medios, la intérprete de 51 años ha estado compartiendo con su bailarín —y eso ha preocupado a su círculo de amigos más cercano. Según fuentes citadas por el diario New York Post, desde la muerte de su esposo y mánager René Angélil, en el 2016, la cantante se ha apoyado demasiado en Muñoz, por lo que algunos de sus amigos temen que pueda tener demasiada influencia sobre la viuda. Estos aseguran que Muñoz es “gay y ella lo acepta”, y que algunos de sus allegados sospechan que Dion se enamoró del bailarín. Image zoom Marc Piasecki/GC Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de ser un bailarín con excelente repertorio —se ha entrenado en la Real Academia de Danza en Londres y el Ballet Nacional de Cuba en La Habana y participado en obras como “Chicago” y “West Side Story” — es un ilustrador y amante de la moda que se ha sabido ganar la confianza y afecto de Dion. El español es 17 años menor que la intérprete de “My Heart Will Go On” y esta lo ha señalado como una persona que la ayudó después de la muerte de su esposo. “Lo que pasa es que es mi mejor amigo e hizo tanto por mí, y con solo sostener mi mano… es algo que no había tenido en mucho tiempo”, dijo Dion a PEOPLE en abril sobre su relación con el bailarín. “Un abrazo de un hombre de 6 pies, 3 pulgadas fue maravilloso”. La cantante desmintió en ese entonces los rumores sobre un posible romance con él. “Hizo tanto por mí, por mi salud mental, mi espiritualidad y mi fortaleza interna”, declaró a PEOPLE. Image zoom Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images La mañana del miércoles, la cantante también publicó un mensaje escrito por miembros de su “círculo cercano” en sus redes sociales desmintiendo los reportes sobre la supuesta influencia de Muñoz sobre ella. “Querido Pepe, Como verdaderos miembros del ‘círculo cercano’ [de Celine], estamos tristes y decepcionados por una historia falsa que salió en los medios el lunes, citando a múltiples fuentes que aseguran que son parte del círculo cercano y que [dicen] tienes demasiada influencia sobre Celine, y que la estás aislando. Estas ‘fuentes’ no tienen nada mejor que hacer que regar chismes falsos. No dejes que te afecte… y continúa con tu gran trabajo. Te queremos!”, lee el mensaje firmado por 10 allegados de la cantante. Advertisement

¿Quién es Pepe Muñoz, el fiel acompañante de Celine Dion?

